Final Mando Monday révèle des répliques impressionnantes

Hasbro a révélé une paire de nouvelles répliques Black Series Premium basées sur le nouveau casque brillant de Darksaber et Boba Fett.

The MandalorianLa deuxième saison de la saison est terminée et aujourd’hui marque la dernière célébration du «Mando Monday». Après plusieurs semaines de révélations, ce dernier de Hasbro livre des répliques que les fans ont hâte de mettre la main sur.

Bien que nous ayons obtenu une version du Darksaber sous forme de jouet plus tôt cette année, c’est la version que nous attendions. La ligne Force FX apporte toujours la qualité pour l’affichage et le jeu, ce qui signifie que celui-ci sera un incontournable. Cela sera disponible à l’été 2021, avec les précommandes en direct sur GameStop à 16 h HNE aujourd’hui.

Les fans et les collectionneurs peuvent imaginer des scènes de la galaxie STAR WARS avec cette STAR WARS: THE BLACK SERIES THE MANDALORIAN DARKSABER FORCE FX ELITE LIGHTSABER, inspirée de la série en direct THE MANDALORIAN sur Disney Plus. Combinant des LED avancées et des effets sonores de sabre laser inspirés du divertissement, le sabre laser STAR WARS: THE BLACK SERIES FORCE FX ELITE est le sabre laser FORCE FX le plus réaliste à ce jour et propose des effets sonores sabre laser authentiques inspirés de la série THE MANDALORIAN, y compris la mise sous tension et hors tension , et des effets de bourdonnement et de combat au ralenti contrôlés par un capteur de mouvement. De plus, ce sabre laser est doté d’un allumage progressif, d’un effet de pointe fondue, d’une poignée lumineuse et du tout premier bord de lame à DEL blanche STAR WARS FORCE FX ELITE LIGHTSABER. La poignée en métal durable et lumineuse présente un design et une décoration basés sur le DARKSABER vu dans la série live-action.