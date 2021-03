Final Fantasy XVI sur PC est une idée qui prend de l’ampleur

Maintenant, c’est PlayStation Brésil qui dit que le jeu a une exclusivité temporaire, ce qui augmente l’idée de voir Final Fantasy XVI sur PC.

Aussi officiel qu’il puisse être, aucun média n’est exempt d’erreur humaine. Et Sony en a eu quelques-uns derrière le dos ces derniers mois: vous vous souvenez probablement de cette conférence sur les jeux PlayStation 5 où il a été laissé entendre que nous verrions à la fois le remake de Demon’s Souls et Final Fantasy XVI sur PC.

Les deux titres ont été rapidement réfutés, mais les joueurs n’ont pas oublié la possibilité de voir ces adaptations à l’avenir (en particulier, avec plus de jeux exclusifs à la PS4 sur le chemin du PC).

C’est la même source qui avait également prévisualisé par erreur Gran Turismo 7 l’année dernière. Maintenant, cet espoir revient mêlé de doutes. La raison? PlayStation Brazil a partagé une vidéo sur sa chaîne YouTube qui passe en revue certains des jeux exclusifs de la console de nouvelle génération.

À savoir Deathloop, GhostWire: Tokyo, Godfall et Final Fantasy XVI, avec un astérisque expliquant leurs conditions. Les trois premiers ont déjà une version PC annoncée, et dans le cas de Bethesda, on parle aussi d’une expiration de douze mois (on peut les voir sur Xbox ou Switch après cette heure).

Dans le cas de FF16, il peut être lu – comme le perçoivent les utilisateurs de ResetEra les plus attentifs – «Final Fantasy XVI ne sera pas disponible sur les autres plateformes pendant un certain temps après sa sortie sur PS5.»Sans autre précision.

La même vidéo montre du matériel « capturé sur PC » selon les sous-titres, ce qui devrait logiquement signifier que FF16 sera exclusif à PS5 au lancement et arrivera ensuite sur PC. Étant donné que Square Enix a fini par amener Final Fantasy XV et Kingdom Hearts III sur cette plate-forme, cela semble être une décision logique.