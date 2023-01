Final Fantasy XVI n’aura pas de version PC

Le producteur de »fantasme final 16 », Naoki Yoshida, suggère à tous les fans qui attendent la sortie du jeu sur PC de mieux acheter une PlayStation 5 s’ils ont envie d’essayer le titre.

Dans une interview, Yoshida a déclaré qu’une version PC de »Final Fantasy XVI » n’est pas prévue pour le moment. « Personne n’a dit un mot sur la sortie d’une version PC », a-t-il déclaré. Pourquoi est-ce comme si une version PC sortait six mois plus tard ? Ne vous en faites pas, achetez une PS5 ! Désolé, j’ai exagéré. Nous avons fait de notre mieux, alors attendez-le avec impatience. »

Au moment de son annonce en 2020, Square Enix a révélé que » Final Fantasy XVI » aurait une version PC, mais Yoshida a également déclaré que c’était faux, et que cette rumeur est née en raison d’une erreur de traduction par le compte d’actualités japonais Genki_JPN.

En novembre 2022, Sony a confirmé que le jeu serait une exclusivité PlayStation 5 pour les six prochains mois une fois qu’il serait sorti à l’été 2023. Après avoir attendu six mois, les joueurs s’attendaient à recevoir une version PC, similaire à la façon dont le jeu l’a fait. avec d’autres de ses jeux tels que »Marvel’s Spider-Man » et »Horizon Zero Dawn ».

Cependant, il semble que ce ne sera pas le cas, car Yoshida a déjà nié à plusieurs reprises que le jeu n’aura pas de version pour Microsoft Windows. La bande-annonce » Revenge » de » Final Fantasy XVI » a été présentée aux Game Awards 2022, révélant que le titre aura un système de combat orienté action au lieu de l’approche au tour par tour habituelle, et n’aura pas de monde ouvert similaire à la tranche précédente.

» Final Fantasy XVI » suit le protagoniste Clive Rosfield dans le monde de Valisthea, les développeurs s’inspirant de l’Europe médiévale pour sa conception. Bien que Yoshida ait été attaqué pour le manque de diversité dans le titre, il a déclaré que le jeu se concentrait davantage sur les croyances et les personnalités de chacun de ses personnages.

En plus de »Final Fantasy XVI », il y a des rumeurs selon lesquelles Square Enix lancera de nouveaux titres qui n’ont pas encore été confirmés. Certains d’entre eux sont une version remasterisée de »Final Fantasy Tactic » ou un remake de »Final Fantasy IX ». Des fuites ont également assuré que »Kingdom Hearts IV » et une version remasterisée du jeu »Chrono Cross » sortiront à l’avenir.

» Final Fantasy XVI » arrive sur PlayStation 5 le 22 juin 2023