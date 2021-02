Final Fantasy XVI est orienté vers l’action et propose un mode axé sur l’histoire

Final Fantasy XVI sera une expérience orientée vers l’action, mais Square Enix ne négligera pas les fans plus focalisés sur l’histoire. Dans le cadre d’une interview sur l’émission One Morning de Tokyo FM – telle que traduite par Gematsu – le producteur Naoki Yoshida a révélé un peu plus sur ce que les joueurs peuvent attendre de la prochaine exclusivité PlayStation 5.

«Final Fantasy XVI est plutôt orienté vers l’action», dit-il. «C’est un Final Fantasy avec histoire et action. Nous voulons vraiment que les joueurs apprécient l’histoire, nous préparons donc un mode pour les joueurs qui veulent se concentrer sur l’histoire. Puisque nous avons des actions de soutien assez importantes, nous préparons bien sûr quelque chose de facile à utiliser et de facile à jouer. Ne t’inquiète pas trop [if you’re not good at action games]. »

Yoshida a également laissé entendre que l’histoire sera plus mature cette fois-ci: «Je crois qu’il y a certaines difficultés que l’on éprouve en devenant adulte, donc je veux faire du thème principal de ce jeu quelque chose que ceux qui ont grandi en jouant à Final Fantasy et comprendre que la réalité peut encore profiter, en tirer quelque chose et y réfléchir.