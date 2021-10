Final Fantasy XVI n’est pas apparu au Tokyo Game Show 2021 ce week-end, mais Square Enix est toujours heureux de discuter du prochain RPG. Dans une récente interview (telle que rapportée par Siliconera), le producteur Naoki Yoshida a révélé que le titre très attendu comportera un système d’arbre de compétences « extensif », destiné à permettre une croissance de personnage « unique et personnelle ».

D’après les commentaires de Yoshida, il semble que ce système va être assez approfondi. Nous savons déjà que vous allez incarner Clive Rosfield – le combattant brandissant l’épée et la magie de la bande-annonce – mais il sera intéressant de voir à quel point son style de combat est personnalisable. Encore une fois, Yoshida suggère que les joueurs auront beaucoup d’options.

De plus, on ignore actuellement si Clive est le seul personnage jouable du jeu. Ces arbres de compétences peuvent également s’appliquer à différents membres du groupe.

Espérons que nous verrons plus de Final Fantasy XVI le plus tôt possible. Son absence au Tokyo Game Show 2021 était attendue, mais ce serait quand même bien d’en savoir plus sur le jeu dans un avenir relativement proche.