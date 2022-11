Final Fantasy XVI aura six mois d’exclusivité sur PlayStation 5

Le producteur Sony vient de confirmer que »final fantasy xvi » sera exclusif à PlayStation 5 dans les six premiers mois après sa sortie avant d’atteindre d’autres plateformes. Dans la dernière bande-annonce du prochain jeu de la franchise Square Enixvous pouvez lire à la fin »Final Fantasy 16 » été 2023. Exclusivité PS5 pendant six mois ».

Cependant, bien que son arrivée finira par arriver sur d’autres consoles, on pense qu’après ces six mois d’exclusivité pour PlayStation, » Final Fantasy XVI » arrivera sur PC, pour ensuite sortir sur les consoles Xbox et Nintendo après 12 mois. . Cela ferait partie de la stratégie que Sony a utilisée ces dernières années, apportant ses jeux exclusifs de PlayStation à PC.

La société a connu un grand succès avec d’autres adaptations telles que « Marvel’s Spider-Man » et « Horizon Zero Dawn », de nombreux joueurs sur PC achetant les titres qu’ils ne pouvaient pas essayer sur une console PlayStation à l’époque. L’annonce officielle de »Final Fantasy XVI » faite en 2020 avait fixé une date de sortie pour Microsoft Windows, mais Square Enix a fini par exclure sa sortie.

» Final Fantasy XVI » se déroule dans le monde de Valisthea, avec son histoire suivant Clive Rosfield, un jeune homme pris dans les conflits de six empires dynastiques luttant pour le contrôle des montagnes connues sous le nom de Mothercrystals. Le jeu n’inclura pas le combat au tour par tour typique de » Final Fantasy », dans le but de plaire aux joueurs qui aiment les systèmes de combat plus orientés vers l’action.

Les fans de la franchise ont applaudi la décision de Square Enix de changer le mode de combat des jeux, beaucoup considérant le combat de Final Fantasy VII Remake comme l’un des mécanismes les mieux implémentés du titre.

Dans une récente interview, le réalisateur Hiroshi Takai a révélé que Final Fantasy XVI est presque terminé, affirmant que le jeu était « terminé à 95% » et qu’il ne restait plus qu’à effectuer des tests approfondis et à corriger des bugs. Takai a ajouté que les fans pouvaient s’attendre à connaître une date de sortie concrète fin 2022.