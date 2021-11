« Final Fantasy XIV » reporte la sortie de l’extension « Endwalker »

Asmodee Fantasy II

au royaume des creatures de la foret, rien ne sera plus comme avant. en effet, le petit peuple de la foret voit son univers chamboule par laamp;#39;arrivee de 3 nouvelles factions :nles ogres, les garous, mais surtout (et caamp;#39;est le pire), les hommesnqui arrivent a point nomme pour chambouler laamp;#39;equilibre precaire des peuples feeriques.nattention, toutefois fantasy 2 naamp;#39;est pas un jeu independant, mais bel et bien une extension pour fantasy !contenu :16 cartes aquot;hommeaquot;8 cartes aquot;ogreaquot;8 cartes aquot;garouaquot;14 cartes biere10 cartes secret1 regle du jeun