Final Fantasy XIV présente la date et les détails de son patch 5.5

Final Fantasy XIV est mis à jour avec plus d’histoire, de donjons, de boss et de raids dans ses deux prochains patchs 5.5 et 5.55.

Le battage médiatique pour Final Fantasy XIV: Endwalker est énorme. Le jeu vidéo en ligne atteint la fin de son histoire principale après trois extensions et une résurgence de ses cendres. Il ne nous reste plus qu’à prendre le temps jusqu’à l’automne de cette année, quand il sera mis en vente. Heureusement, nous avons un bonbon à déguster pendant cette période. La mise à jour 5.5 de Final Fantasy XIV est datée, détaillée et très amusante. Tout est dit dans la Lettre du Producteur LXII.

Naoki Yoshida et Toshio Murouchi parlent en détail de ce que nous allons voir dans Final Fantasy XIV 5.5. Le prochain grand patch du jeu sera nommé La mort jusqu’à l’aube et il sera divisé en deux parties. En eux, ils présenteront la suite de l’intrigue et le chemin vers Endwalker sera construit. Pour voir l’intrigue se dérouler, nous devrons affronter un donjon, Paglth’an, et nous mettrons de côté l’intrigue secondaire Sorrow of Werlyt. Cela mettra également fin à la quête secondaire Save the Queen et ajoutera une zone, Zadnor.

Le plus important en dehors de ces missions secondaires est que nous trouverons plus de défis qu’auparavant. Un nouvel essai et sa version Extreme vont nous faire trembler, Le Cloud Deck, qui nous confrontera à l’arme ultime de l’Empire. Rejoignez le troisième et dernier raid d’alliance de YoRHa: Apocalypse sombre, qui mettra fin à la collaboration avec le célèbre jeu Yoko Taro.

Tenez-vous-en aux dates pour le moment. Final Fantasy XIV recevra la mise à jour 5.5 le 13 avril 2021. Sa deuxième partie, vraisemblablement la mise à jour 5.55, viendra à fin mai 2021.

Nous ne pourrions être plus satisfaits de tout ce que Final Fantasy XIV nous a donné ces derniers jours. La mise à jour 5.45 nous a récemment rendus satisfaits du contenu sur Blue Wizard. L’annonce d’Endwalker a été une véritable fête, et en plus de cela, le Fan Fest arrivera pour tout le monde en ligne. La grande finale est proche.