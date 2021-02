Final Fantasy XIV Online arrive sur PS5 en avril avec la bêta ouverte, promet une énorme augmentation des performances

Le MMORPG immensément populaire Final Fantasy XIV Online arrivera sur PlayStation 5 plus tard cette année, en commençant par une bêta ouverte le 13 avril. Il promet une augmentation substantielle des performances globales par rapport à la version PS4 du jeu, avec « des fréquences d’images considérablement améliorées, des temps de chargement plus rapides, une prise en charge de la résolution 4K, etc. ».

Et puis il y a la nouvelle extension ‘Endwalker’, qui vient d’être annoncée. Il arrive sur PS5 et PS4 à l’automne 2021. Comme prévu de Final Fantasy XIV, il a une bande-annonce de révélation CG assez incroyable, que vous pouvez regarder ci-dessus.

Jouez-vous à Final Fantasy XIV? Pourriez-vous plonger dans la version PS5? Rejoignez une fête dans la section commentaires ci-dessous.