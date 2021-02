Final Fantasy XIV lance des raids et des quêtes dans sa mise à jour 5.45

La mise à jour 5.45 apporte de nouvelles missions, un raid, des armes et une augmentation du niveau de Blue Wizard dans Final Fantasy XIV.

Le voyage de Square Enix avec Final Fantasy XIV se révèle être une lune de miel difficile à oublier. La société nous offre sept ans de mises à jour continues, chaque fois avec plus de contenu. Peu importe s’ils ont des milliers d’heures pour divertir qui que ce soit, ils n’arrêteront pas d’ajouter de sitôt. Patch 5.45 C’est la preuve que le contenu et la qualité continueront de passer par un tube, même si cette fois sa taille est plus légère que d’autres fois. La première mise à jour de l’année apporte des dizaines de nouvelles fonctionnalités, toutes rassemblées sur le site officiel du jeu. Il est disponible en téléchargement sur PC et PS4 à partir d’aujourd’hui, 2 février.

Apportez beaucoup de nouveautés courantes comme des articles d’ameublement, des cartes à collectionner ou de nouvelles coiffures à collectionner. Laissons de côté les petites choses et mettons en valeur vos nouveautés les plus marquantes. Tout d’abord, la sous-histoire des armes de résistance est élargie avec la ligne Protège la reine. Ce scénario continue de raconter la guerre formée à Bozja contre l’empire Garlean et nous invite à participer à un raid spécial à 24 joueurs, Delumbrum Reginae. Une version plus difficile de cette mission nous attend si nous voulons le défi supplémentaire après l’avoir terminé, même si cela nécessite 48 joueurs pour être complété.

Après avoir sauvé la journée à Bozja, vous cherchez peut-être quelque chose de plus intime. De nouvelles missions pour lui Magicien bleu Ils vous ont couvert sur ce front Le niveau maximum de ce travail spécial est passé de 60 à 70 et, avec lui, toute une gamme de nouveaux sorts ont été ajoutés pour apprendre des ennemis spéciaux de Kugane. Non seulement cela, mais l’histoire du travail s’est élargie avec un invité spécial du précédent Final Fantasy. Bien sûr, pour profiter de ce nouveau contenu, vous devrez posséder l’extension Stormblood.

Si vous envisagez de jouer à Final Fantasy XIV, c’est le bon moment avec le patch 5.45 sur la table. Dans quelques jours, Square Enix donnera de nouvelles données sur le avenir du jeu et la communauté est particulièrement vivante. Si vous n’êtes pas convaincu, lisez notre analyse de Shadowbringers, leur dernière extension, l’un des meilleurs titres de toute la franchise moderne.