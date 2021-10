« Final Fantasy XIV » est officiellement le jeu le plus rentable de la série

Les fans de « Final Fantasy XIV » ne sont plus qu’à un mois de profiter de « Endwalker », la nouvelle extension de ce jeu multijoueur en ligne, qui a réussi à devenir l’épisode le plus rentable de l’histoire de la saga créée par Square Enix en ajoutant 24 millions de joueurs dans le monde.

Naoki Yoshida, producteur et directeur créatif de ce jeu, a partagé de nouvelles informations sur son évolution et son développement à travers une nouvelle tournée parmi les médias, en plus de partager des détails supplémentaires sur la nouvelle extension, qui sera disponible le 23 novembre prochain.

Une partie de cette tournée comprenait un graphique dans lequel il était révélé que « Final Fantasy XIV » comptait 4 millions de joueurs en 2015, passant à 10 millions en 2017 après le lancement de l’extension « Stormblood », donc Square Enix a réussi à doubler le nombre de joueurs en l’espace de quatre ans seulement.

« Je pense que s’il y a une chose qui sépare vraiment Final Fantasy XIV des autres titres du genre, c’est que nous aspirons pour le titre à un MMO basé sur une histoire avec un étalon-or », a noté Yoshida via le blog officiel PlayStation. . « Je pense que c’est un point de différenciation important par rapport aux autres titres MMO. »

L’histoire à succès de « Final Fantasy XIV » ne s’est pas produite instantanément. Après sa sortie initiale désastreuse en 2010, l’équipe de Square Enix a fondamentalement restructuré ses mécanismes avec de nouveaux serveurs et pièces jointes, ajoutant le titre « A Realm Reborn ». Ce serait à partir de ce moment-là qu’elle commencerait à attirer l’attention à la fois des fans de la saga et des joueurs extérieurs à celle-ci.

« Final Fantasy XIV: Endwalker » sera l’extension la plus récente reçue par le jeu en ligne, préparant son lancement sur PlayStation 4, PlayStation 5 et PC via Steam le 23 novembre. Ceux qui ont précommandé l’extension pourront avoir un accès anticipé à partir du 19 novembre.