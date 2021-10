Final Fantasy XIV est le jeu le plus rentable pour Square Enix après avoir dépassé le scandale 24 millions de joueurs actifs.

Final Fantasy XIV continue imparable. Le MMORPG Square Enix continue d’accumuler le succès à travers le monde et, bien qu’il soit largement joué sur PC, il est disponible dans la nouvelle génération depuis son arrivée sur PS5 en mai dernier. Cette semaine, nous avons appris que Final Fantasy XIV est le jeu le plus rentable pour Square Enix de l’histoire de la saga.

C’est son directeur, Naoki Yoshida, qui l’a clairement fait savoir lors d’un événement de présentation de la prochaine extension, Endwalker. Au cours de celle-ci, le Japonais a assuré que le titre avait dépassé les 24 millions de joueurs, étant la livraison qui a généré le plus de bénéfices jusqu’à présent.

Ce chiffre l’a atteint onze ans après son lancement initial. Chose curieuse, puisque l’accueil initial qu’il a eu n’a pas été très positif, mais l’avis des utilisateurs s’est notamment amélioré après un processus de refonte qui a complètement changé la donne. Il y a quatre ans, avec l’extension Stormblood 2017, il n’avait plus que dix millions de joueurs, moins de la moitié du nombre aujourd’hui.

Comme nous l’avons mentionné, Final Fantasy XIV reçoit très bientôt sa nouvelle extension. Endwalker aura 30% de charge narrative en plus et, en fait, à partir de l’étude, ils ont assuré qu’il y avait tellement de matériel historique qu’ils envisageaient de se débarrasser de certaines de ses parties, bien que cela signifierait également une plus grande charge de travail. Dans 45Secondes.fr, nous avons analysé toutes les extensions du jeu à ce jour, donc si vous souhaitez approfondir son contenu, vous pouvez consulter notre liste d’analyse Final Fantasy XIV.