Final Fantasy XIV est désormais le jeu le plus rentable de toute la série, dépassant les 24 millions de joueurs

Il n’y a tout simplement pas d’arrêt Final Fantasy XIV. Le MMORPG n’a cessé de se renforcer ces dernières années, soutenu par de superbes extensions comme Stormblood et Shadowbringers. Et maintenant, alors que nous approchons de la sortie prochaine d’Endwalker, Square Enix a confirmé que Final Fantasy XIV est le jeu Final Fantasy le plus rentable de tous les temps. Pas un énorme surprise étant donné qu’il est soutenu depuis plus de 11 ans, mais toujours très impressionnant compte tenu de l’entreprise qu’il conserve.

Le nombre croissant de joueurs de XIV toutes ces années plus tard est peut-être tout aussi impressionnant. Le titre a désormais dépassé les 24 millions de joueurs, consolidant ainsi son statut de l’un des MMO les plus réussis de tous les temps. Pour référence, XIV a atteint 4 millions de joueurs en 2015, soit 20 millions de joueurs supplémentaires en l’espace de six ans. Square Enix a réussi à élargir considérablement la base de joueurs du titre avec le lancement de chaque extension, qui est ne pas comment les choses se déroulent généralement pour la plupart des jeux. Encore une fois, impossible de l’arrêter.

Quant à l’avenir de XIV, le réalisateur et producteur Naoki Yoshida a déclaré : « À l’avenir, nous n’épargnerons aucune dépense avec nos investissements pour nous assurer que ce jeu continue d’être un jeu dont nos joueurs peuvent profiter. Choses passionnantes.

Sans surprise, Final Fantasy XIV a fini par se classer assez haut sur nos lecteurs votés Meilleurs jeux de Final Fantasy liste. Compte tenu de la croissance continue du jeu, nous ne serions pas du tout surpris de le voir grimper encore plus haut la prochaine fois que nous vous demanderons votre avis.