Final Fantasy XIV devrait recevoir la prochaine annonce d’extension en février 2021

Si vous avez déjà réussi à mâcher tout ce qui Shadowbringers amené au Final Fantasy XIV monde MMO en ligne (un exploit impressionnant à ce stade), alors vous continuez probablement à parcourir vos quotidiens et à faire la queue pour un donjon ou deux pendant que vous attendez votre temps pour la prochaine extension pour atteindre le MMO qui bat en dehors World of Warcraft aux yeux de quelques points de vente pour le meilleur MMO de 2020.

Comme beaucoup de choses, il y a à la fois de bonnes et de mauvaises nouvelles.

La mauvaise nouvelle est que vous resterez probablement assis sur vos mains pendant un certain temps encore: Shadowbringers vient de se terminer et, sur la base entièrement de données empiriques, nous ne verrons pas la prochaine expansion avant l’été 2021.

Cela étant dit, Square Enix a tease leurs fans de façon chaude et lourde au cours des derniers jours alors que le producteur a déclaré que 2021 serait probablement son plus chargé Final Fantasy XVI et XIV tous deux prêts à recevoir de gros segments de travail.

Final Fantasy 16 pic.twitter.com/kMVW8bqzDD – Mog (@RPGMoogle) 13 octobre 2020

Le 6 février 2021, Square Enix organise une « vitrine d’annonces » où ils devraient révéler la prochaine extension pour Final Fantasy XIV concernant le contenu à explorer, les nouveaux emplois possibles qui devraient arriver avec l’expansion (l’idée d’emplois plus limités est une perspective passionnante, malgré leur utilisation limitée), où la quête pourrait nous mener, et bien sûr, de nouveaux donjons et raids qui devraient surprendre même le vétéran le plus aguerri de la franchise.

Square Enix organisera un événement en février 2021 pour révéler de nouvelles informations sur Final Fantasy XIV.

Les fan-festivals ont été annulés, mais ils ont dit qu’ils envisageaient d’essayer de faire un fan-festival numérique à la place. pic.twitter.com/JmhsEvMHtv – Maku miraculeux (@RedMakuzawa) 9 octobre 2020

La révélation de l’extension à venir dans le cadre de l’émission de quatorze heures est présumé basé sur les itérations et les versions précédentes, mais SE n’a pas confirmé qu’ils révéleraient l’extension à venir.

De plus, seule une partie de l’émission de quatorze heures sera disponible en anglais; plus précisément, le segment de présentation de l’annonce de l’émission en provenance du Japon à la mode classique de Square Enix. Cela signifie que pour les nouvelles en dehors de cette annonce, nous devrons probablement attendre les traducteurs pour quelque chose de remarquable.

La lueur d’espoir ici est que la pandémie a forcé Square Enix à rendre le plus possible disponible en ligne (avec tous les autres développeurs), ce qui signifie qu’il devrait être beaucoup plus facile de vivre certains des événements qui autrement ne seraient trouvés. en personne en vous rendant à une convention fan-fest.

Attendez-vous à rester collé à vos sièges ce vendredi et suivez les annonces dans votre avenue de médias sociaux préférée pour des traductions rapides (bien que peu fiables).

Des millions de joueurs attendent avec impatience la prochaine étape Final Fantasy XIV’s la vie: voilà le pari que cela vaudra la peine d’attendre.