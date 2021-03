Final Fantasy VIII Remastered peut maintenant être téléchargé sur Android et iOS

Un nouveau titre dans la saga Final Fantasy débarque sur Android. Vous pouvez maintenant télécharger Final Fantasy VIII Remastered sur iOS et Android.

Amoureux de la saga Final Fantasy: aujourd’hui vous avez de la chance. SQUARE ENIX a décidé de lancer aujourd’hui le Version remasterisée de Final Fantasy VIII pour mobile, disponible à partir d’aujourd’hui sur le Google Play Store pour Android et l’App Store pour iOS, à un prix de 18,99 euros.

Il s’agit de la édition améliorée par des graphismes du classique lancé en 1999, qui depuis 2019 était déjà disponible sur des plateformes telles que Nintendo Switch, PlayStation 4 ou Xbox One.

Un nouveau Final Fantasy pour téléphones mobiles peut maintenant être téléchargé

Les 5 meilleurs jeux rétro auxquels vous pouvez jouer sur votre Android

Avec ce jeu, 21 titres de la saga Final Fantasy sont déjà disponibles pour mobile, et tout semble indiquer que cette même année, deux autres jeux de la saga arriveront, dans ce cas gratuits.

Final Fantasy VIII est l’un des titres les plus populaires de la série, avec plus de 9,6 millions d’unités vendues dans le monde depuis son lancement en 1999. On y vivra temps de guerre après que Galbaldia ait été sous le contrôle de la sorcière Edea, et elle a décidé de mobiliser ses armées contre le reste des nations du monde.

SQUARE ENIX indique que, dans son état actuel, le jeu a quelques bugs qui sera abordé dans une future mise à jour. En ce sens, ils expliquent que les véhicules entrant ou sortant peuvent ne pas fonctionner dans certaines situations, ou que certains emplacements sur la carte ne sont pas ils seront faciles à naviguer en utilisant la compétence de vitesse x3.

En plus de ça, contrôle avec Bluetooth ou télécommandes filaires Il n’a pas encore été activé, bien que le développeur travaille déjà sur le portage de cette fonction sur son dernier jeu.

Final Fantasy VIII pour mobile est au prix de 18,99 euros lors de ses premiers jours de vente. A partir du 4 avril, le jeu augmentera son prix à 22,99 euros.

Rubriques connexes: Jeux

Utilisez-vous Instagram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Instagram pour être le premier à voir nos histoires: @ andro4allcom

Utilisez-vous Telegram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Telegram pour être le premier informé de toute l’actualité d’Android: t.me/45Secondes.fr

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂