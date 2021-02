Final Fantasy VII: The First Soldier – La première bande-annonce déçoit les fans

Nous avons récemment signalé Final Fantasy 7: Le premier soldat et Final Fantasy 7: Ever Crisis, dont le nom de marque Square Enix a déposé auprès de l’Office des brevets. Maintenant, c’est sorti: ils produisent actuellement deux nouveaux jeux FF7.

Vous pouvez voir ici la toute première bande-annonce officielle d’un tout nouveau jeu FF7: « Final Fantasy VII: The First Soldier »:

Qu’est-ce que Final Fantasy VII: le premier soldat?

« Final Fantasy VII: The First Soldier » se déroule en termes de contenu 30 ans avant les événements dans « Final Fantasy VII ». Nous ne jouons donc pas avec Cloud comme personnage principal, mais ni avec Zack, Sephiroth, Angeal ou Genesis.

Tout tourne autour du mystérieux Projet de soldat, la dite Projet: 0, qui est bien sûr réalisée au Shinra Group dans le plus strict secret.

Le but est que force militaire le Shinra Corp. augmenter. Ils créent des super soldats et bien sûr, nous savons où cela mène à la fin lorsque nous pensons à Sephiroth ou Cloud du jeu principal. Mais en termes de contenu, nous vivons nous-mêmes ces débuts, en tant que personnage unique. Vous vous y plongez vous-même Bataille royale!

Oui, Final Fantasy VII: The First Soldier est un jeu de bataille royale dans le style de PUBG et cela ne pourrait pas être plus décevant. Il reste donc à voir combien d’histoire sera construite ici à la fin. La marque «Final Fantasy 7» ne sert probablement que de cadre approximatif pour le titre BR.

Comment se déroule le gameplay? Dans le jeu lui-même, vous tirez avec des armes régulières et des compétences magiques dans et autour de Midgar. Même les puissantes incantations peuvent être invoquées.

Étant donné que certaines parties de la bande-annonce montrent également des batailles contre des PNJ normaux, nous devrons voir et attendre de voir comment le multijoueur fonctionne en détail et s’il existe une approche solo. Ce dernier, cependant, est plutôt improbable dans un jeu du genre battle royale. Square Enix a déjà annoncé que son «1. Pourrait devenir soldat si vous montez à l’échelle ».

Les commentaires sous la bande-annonce de l’annonce ne pourraient pas être pires et les fans craignent que «cette décision puisse nuire à la marque» car l’IP n’est tout simplement pas adaptée à une bataille royale.

Quand est la sortie? Le nouveau « Final Fantasy VII: The First Soldier » apparaît toujours dans 2021 pour iOS et Android.