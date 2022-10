Final Fantasy VII : The First Soldier fermera ses serveurs en 2023

C’était en 2021 lorsque les fans de » Final Fantasy » ont été surpris par la nouvelle que Square Enix travaillait sur un nouveau jeu vidéo battle royale de la franchise »Final Fantasy 7 », un titre qui serait exclusivement destiné aux téléphones portables totalement gratuits. Intitulé »Final Fantasy VII : Le premier soldat », beaucoup ont estimé que c’était un jeu sorti de nulle part, et apparemment, il ne répondait pas non plus aux attentes de l’entreprise.

Maintenant, Square Enix a annoncé qu’il cesserait de maintenir et d’entretenir » The First Soldier » en janvier 2023, une date qui marque un an après la première du jeu vidéo. Dans une publication faite par la société sur la page officielle du titre, ils ont expliqué qu’ils ne pouvaient pas offrir l’expérience qu’ils recherchaient, et bien qu’aucune raison spécifique n’ait été donnée pour leur annulation, il est facile de savoir que le jeu n’était pas un succès.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Activision Blizzard ne sortira pas de nouveau Call of Duty en 2023







» Final Fantasy VII: The First Soldier » a tout ce qu’un titre de bataille royale pourrait avoir, avec l’ajout d’éléments de la saga » Final Fantasy ». Les joueurs peuvent utiliser la magie, les attaques de mêlée et les acrobaties exagérées typiques de la franchise, ajoutant un style différent et beaucoup plus de profondeur aux mécanismes du jeu.

Il fournit également une couche de stratégie aux joueurs en leur donnant des options pour poser des pièges avec de la magie, cibler stratégiquement les ennemis pour un meilleur butin ou passer rapidement d’une arme à une arme de mêlée pour s’engager dans un combat rapproché.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Valve va commencer à vendre le Steam Deck au public

Cependant, de nombreux joueurs ont fait remarquer qu’étant un jeu mobile et ayant un grand nombre de compétences et de combinaisons de boutons, les commandes étaient un peu difficiles, donc beaucoup ont préféré l’avoir essayé sur une autre plate-forme telle qu’une console ou un PC.

Le jeu permet aux joueurs d’utiliser un contrôleur Bluetooth au lieu de l’écran du téléphone, et il est beaucoup mieux contrôlé de cette façon. Cela montre que le jeu aurait mieux fonctionné sur une console de jeu vidéo, puisque la plupart des grands jeux Battle Royale sont sur des plateformes mobiles, mais pas exclusivement.

Vous pouvez essayer » Final Fantasy VII : Le Premier Soldat » sur votre téléphone avant la fermeture officielle de ses serveurs en janvier 2023.