Final Fantasy VII Remake Intergrade Yuffie DLC officiellement intitulé Episode INTERmission

Auparavant appelé « Episode Yuffie » après sa révélation plus tôt dans l’année, Square Enix a confirmé le nom officiel du DLC de Final Fantasy VII Remake Intergrade – et c’est tout aussi stupide que nous le craignions. Cela s’appelle «Episode INTERmission», juste pour rendre les choses encore plus déroutantes à première vue.

Pour ceux qui sont totalement hors de la boucle, Episode INTERmission est un DLC lié spécifiquement à Final Fantasy VII Remake Intergrade sur PlayStation 5. Cependant, si vous profitez de la mise à niveau gratuite PS4 vers PS5 pour Remake, Episode INTERmission doit être acheté séparément.

Le DLC propose une nouvelle histoire avec Wutai ninja Yuffie à la barre. Elle est rejointe par le tout nouveau personnage Sonon, avec qui elle peut lancer des attaques d’équipe au combat. En fait, Square Enix a partagé un certain nombre de nouveaux détails concernant le gameplay dans Episode INTERmission (Pouah!).

« Yuffie brille dans les combats rapprochés et à longue portée. En tant que membre du corps d’élite des ninjas de Wutai, elle a un style de jeu unique qui lui permet de lancer son énorme étoile de lancer emblématique sur les ennemis. Pendant ce temps, elle est capable de attaque avec un ninjutsu à longue portée qui peut être augmenté avec sa capacité Elemental Ninjutsu, qui peut changer son affinité avec le feu, la glace, la foudre ou le vent », lit-on dans le communiqué de presse.

Il continue: « Une autre des capacités de Yuffie, » Bannissement « , déclenche une attaque qui inflige plus de dégâts en fonction de la quantité d’ATB qui a été dépensée avant elle. Semblable aux attaques ninjutsu lorsqu’elle utilise son étoile de lancement, son affinité élémentaire peut être modifiée avec Elemental. Ninjutsu. «

Elle semble donc très amusante, et étant donné la qualité du combat dans Remake pour commencer, nous avons hâte de voir tous ces mécanismes supplémentaires en action. Êtes-vous prêt pour Intergrade? Qu’en est-il de l’INTERmission? Prenez quelques informations dans la section commentaires ci-dessous.