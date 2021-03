Final Fantasy VII Remake Intergrade surprend avec une nouvelle bande-annonce

« Final Fantasy VII Remake Intergrade » développé par Square Enix a publié une nouvelle bande-annonce étendue pour le titre mis à jour montrant le type d’améliorations auxquelles les joueurs peuvent s’attendre lors de son dévoilement le 10 juin sur PlayStation 5.

Midgar n’a jamais été aussi belle. À venir sur PlayStation 5 le 10 juin, regardez de plus près @Final Fantasy VII Remake Intergrade dans cette vidéo de fonctionnalités étendues et améliorées. pic.twitter.com/cvbUgd7Ff6 – FINAL FANTASY VII REMAKE (@finalfantasyvii)

21 mars 2021





Vous pourriez aussi être intéressé par: « Animal Crossing »: les fans heureux pour le premier anniversaire

Si les visuels vous semblent familiers, c’est parce qu’ils sont essentiellement issus de la présentation PlayStation State of Play fin février, où le titre PS5 a été annoncé pour la première fois.

Plus précisément, la nouvelle bande-annonce du jeu de Final Fantasy présente les différentes mises à jour graphiques disponibles sur la version PS5, telles qu’un meilleur éclairage et des effets de brouillard améliorés, tout en montrant également le nouveau mode photo et les moyens par lesquels les joueurs peuvent éditer et modifier diverses scènes du jeu vidéo populaire.

Comme le souligne la bande-annonce, les propriétaires de la version PS4 du titre peuvent passer gratuitement à la version PS5 et même transférer des données de sauvegarde. Cependant, cela ne s’applique pas à la version PS4 gratuite actuelle du titre disponible pour les abonnés PlayStation Plus.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le nouveau Captain America aura un impact important sur le MCU

« Final Fantasy VII Remake Integrade » sortira sur PlayStation 5 le 10 juin. Le remake original de Final Fantasy VII est actuellement disponible sur PlayStation 4.