Final Fantasy VII Remake Intergrade obtient la bande-annonce finale, le mini-jeu de Fort Condor révélé

Avertissement: Cette bande-annonce contient des spoilers assez importants pour Final Fantasy VII Remake. Il montre également de nouveaux combats de boss de Episode INTERmission, l’extension avec Yuffie.

La bande-annonce « finale » de Final Fantasy VII Remake Intergrade est ici, et elle regorge de détails. Nous n’entrerons pas dans les détails ici dans cet article, mais sachez simplement que Episode INTERmission a l’air vraiment bien – et peut-être un peu plus complexe que nous ne le pensions au départ.

Plus précisément, la bande-annonce confirme l’existence d’un nouveau mini-jeu de Fort Condor. Pour ceux qui ne le savent pas, Fort Condor était un emplacement dans le Final Fantasy VII original, où Cloud et le gang ont aidé à défendre une base rebelle contre des hordes d’ennemis Shinra. Le scénario comportait un mini-jeu de stratégie en temps réel dans lequel vous deviez placer des unités sur une carte. Cela ressemble à un remake de ce mini-jeu (même si vous n’êtes pas réellement à Fort Condor cette fois-ci).

Avez-vous hâte d’Intergrade? Sortez votre épée de buster dans la section commentaires ci-dessous.