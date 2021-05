Final Fantasy VII Remake Intergrade obtient des tonnes de captures d’écran glorieuses sur PS5, de superbes illustrations clés

Star Wars T-Shirt Homme Sucre d'Orge Yoda Star Wars - Noir - XL - Gris

Il y a très longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, le premier film Star Wars a débarqué sur nos écrans en cette année 1977. Depuis, c'est l'une des franchises les plus appréciées au monde. La vision iconique de George Lucas est un mélange inédit de science-fiction et de Fantasy et elle est devenue incontournable partout dans le monde.Ce T-Shirt a des manches courtes, un col rond renforcé, et une impression de qualité sur le torse. Détails : 90% Coton10% PolyesterCoton qui provient de sources éthiquesUn Produit Officiel !Taille slim, si vous préférez les T-shirts un peu plus larges, commandez une taille au-dessus.