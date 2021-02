Final Fantasy VII Remake Intergrade est une version PS5 avec un épisode bonus

Oui, vous l’avez deviné, Final Fantasy VII Remake arrive sur PlayStation 5. Surnommé Final Fantasy VII Remake Intergrade, il présentera un tout nouvel épisode au cours de l’histoire mettant en vedette Yuffie and co. Il sortira le 10 juin 2021 et les propriétaires actuels de PlayStation 4 peuvent obtenir une mise à niveau gratuite vers la version PS5. Une fois que cela est fait, vous devrez acheter le DLC Yuffie séparément. Si vous choisissez d’acheter simplement la version PS5 au lieu de la mettre à niveau, l’extension Yuffie sera incluse. Ensuite, il y a aussi une édition numérique de luxe plus chère qui comprend un livre d’art et une bande originale.

Cette version améliorée comprendra également un meilleur éclairage ainsi que des modes d’optimisation graphique. Ensuite, il y a aussi un mode photo et des temps de chargement plus rapides. Deux modes graphiques différents peuvent être sélectionnés à tout moment – l’un affichera les visuels en 4K tandis que l’autre affichera 60 images par seconde. Final Fantasy VII Remake Intergrade coûtera 70 € sur PS5, mais n’oubliez pas que l’option de mise à niveau gratuite de la PS4 sera là.