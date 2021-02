« Final Fantasy VII Remake »: Ils veulent nous surprendre avec une suite

Le co-réalisateur de «Final Fantasy VII Remake», Naoki Hamaguchi, et le producteur Yoshinori Kitase ils ont avancé « Surprises » dans la prochaine suite du jeu.

Lors d’une récente interview sur Conférence des développeurs de divertissement informatique, traduit par l’utilisateur de Twitter Aitaikimochi, Hamaguchi et Kitase ont déclaré que l’équipe vise à subvertir les attentes des joueurs pour « Final Fantasy VII Remake », deuxième partie, bien que d’une manière ou d’une autre, ils apprécieront.

«Pour ceux qui ont joué à la première partie, ils ont déjà une idée du genre de jeu que nous faisons. Nous voulons créer un nouveau jeu qui soit à la hauteur de ses exceptions, mais qui les rejette également, dans le bon sens », a déclaré Kitase.

Kitase et Hamaguchi Ils ont également parlé du système de « Action et bataille » du jeu, provoquant « De nouvelles surprises pour le système de combat », mais ils n’ont partagé aucun détail en particulier.

Il a également été noté que il y a de nouveaux membres du personnel qui travaillent dans la suite qui n’a pas participé à la création du Partie 1.