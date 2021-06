« Final Fantasy VII Remake » aura des changements majeurs dans sa suite

Bien que nous ne sachions pas encore quand la suite de « Final Fantasy Vii Remake » atteindra le public, Square Enix a prévu aux joueurs que ce nouvel opus pourrait avoir des changements vraiment substantiels par rapport au titre original de 1997, quelque chose qui a déjà commencé à apparaître dans le premier volet de ce remake.

Dans un nouveau post sur le site officiel de Square Enix, le co-directeur du jeu, Motomu Toriyama, a parlé ouvertement de l’une des séquences les plus notables du jeu : « Honeybee Inn ». Bien que le créateur ait expliqué comment cette séquence a été créée spécifiquement pour le jeu, il mentionne qu’elle présente une grande différence par rapport à l’original « Final Fantasy VII ».

« Cette scène est un exemple clé de quelque chose qui a radicalement changé par rapport à l’original ‘Final Fantasy VII’. J’étais un peu inquiet de ce que les fans du jeu original pourraient penser, mais toute la scène a reçu un accueil plus enthousiaste que prévu, alors j’étais soulagé », a commenté Toriyama.

En discutant de l’avenir de la série de remakes du jeu, Toriyama note que Square Enix continuera à présenter des séquences et des situations qui différeront de plus en plus du titre original. «À l’avenir, je suis sûr que certaines parties différeront considérablement du jeu original. J’espère que cette scène est un bon exemple de la façon dont nous aborderons ces changements. »

« Final Fantasy VII Remake » aurait déjà commencé à préparer les joueurs aux changements qui pourraient apparaître dans les versements suivants. Au début, certaines rencontres devraient se produire longtemps après et leur bataille finale est une bataille qui, suivant la chronologie du titre original, ne devrait pas encore se produire. Les déclarations de Toriyama pourraient donc être fascinantes pour ceux qui recherchent une expérience renouvelée.

Récemment, une édition étendue appelée « Final Fantasy VII: Intergrade » est arrivée sur la console PlayStation 5, qui comprend une nouvelle campagne axée sur le personnage de Yuffie. Cette nouvelle édition sera disponible très prochainement pour les joueurs sur PC. « Final Fantasy VII Remake » est également disponible sur PlayStation 4 et Xbox One.