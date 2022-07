Final Fantasy VII Rebirth : L’original tient-il en 3 parties ? mise à jour du développeur

in

Remake de Final Fantasy VII est derrière nous, la deuxième partie de la trilogie de remake suit. Renaissance de Final Fantasy VII devrait déjà paraître fin 2023 et cela moins de quatre ans après le premier volet. Square Enix a quant à lui confirmé qu’il s’agissait ici d’une trilogie. Donc ça va trois parties de remake donner.

Plus d’informations ont récemment été révélées, car grâce à la dernière interview que Tetsuya Nomura et Yoshinori Kitase ont menée avec le Famitsu, nous avons maintenant un aperçu plus approfondi de la situation actuelle dans les coulisses.

Final Fantasy VII Rebirth : Comment cela fonctionne-t-il avec la trilogie ?

Ainsi, les producteurs ont maintenant révélé qu’ils étaient déjà avec Les travaux ont commencé sur la troisième partie avoir. L’intrigue et le scénario de la partie 3 sont déjà en cours de préparation, tandis que le travail sur la deuxième partie bat son plein.

Et pas seulement, ils rassurent les fans avec quelques mots sur la portée. Tout comme la façon dont ils ont développé Midgar pour faire le l’esprit de l’original les capturer se poursuivra également dans Rebirth.

Les fans de longue date de « Final Fantasy VII » devraient être satisfaits de Rebirth. Ils veulent garantir qu’en utilisant le deuxième partie « massive » en termes de portée soulever. Et on dirait qu’on parle d’un monde ouvert après tout ? Cela devrait être révélé « prochainement ».

Et oui, la question à ce sujet circonférence et amincissement ils pensent que c’est justifié. Mais Final Fantasy VII peut-il vraiment être divisé en trois parties ?

Kitase et Nomura pensent que l’histoire de l’original dans trois grandes parties passer. Vous serez des déclarations bruyantes ne rien supprimer du modèle. Certaines parties ne seront qu’une légèrement modifié (plus à ce sujet ici).

Et comment ça marche que le Pièces libérées en succession rapide sera? Cela est dû en partie à l’effort moindre. Ils confirment à nouveau dans le rapport Famitsu qu’ils ont le plus Modèles de personnages 3D du remake de Final Fantasy VII. Seulement Ajustements mineurs comme avec le modèle de Yuffie sont faites. De plus, large Parties système du premier jeu pris en charge par les successeurs.

Bon à savoir: Il y a une petite note secondaire à la fin. Sans surprise, ils ont confirmé que le Scène avec Cloud et Sephiroth représente en fait une scène de flashback. Mais le savions-nous déjà ?

Final Fantasy VII Rebirth sortira fin 2023 pour le PS5.

