Final Fantasy VII Rebirth : les emplacements d’origine sont préservés – avec une touche

Remake de Final Fantasy VII aller avec Renaissance de Final Fantasy VII dans le second tour. Le jeu devrait sortir l’année prochaine. Et dans l’ensemble ça va trois parties de remakecomme nous le savons maintenant.

Mais dernièrement, nous nous sommes demandé comment les choses pourraient continuer dans Rebirth et, plus important encore, où le jeu se termineavant que Square Enix ne commence avec la troisième partie.

Maintenant, grâce à une interview que Tetsuya Nomura et Yoshinori Kitase ont menée avec les Famitsu, une dernière chose a été révélée : aucun lieu n’est supprimé de l’original. Ils l’ont maintenant officiellement confirmé.

Tous les emplacements resteront dans Final Fantasy VII Rebirth and Remake Part 3

Qu’est-ce que cela signifie pour la trilogie de remake? Cela signifie que tous les endroits que nous avons dans l’original vus et entrés seront également rendus accessibles dans la trilogie de remake.

Le tout en a un pourtant petit crochet. Il y a un petit changement concernant les emplacements.

La structure, quand et comment nous ces individus villes visitées, est un peu cassé. Cela signifie que nous ne les verrons pas nécessairement dans l’ordre qui était le cas dans l’original.

Cela ressemble plus à une note secondaire au début, mais cela peut changer considérablement le récit par rapport à l’original. Faites-le pire, mieux, selon le cas.

Quels endroits visitons-nous et quand dans Final Fantasy VII Rebirth ? ©Square Enix

Mais bien sûr, mis à part l’ordre chronologique, il est bon de savoir que l’on aime tous ces lieux mythiques Kalm, Nibelheim ou encore Gold Saucer dans le nouveau visage de la prochaine génération de consoles.

Je suppose fortement que Wutai un rôle plus important dans la trilogie de remake. En gros, c’est déjà le cas quand on Épisode avec Yuffie qui concerne. Après tout, était avec Sonon Kusakabe un autre combattant légendaire de la ville est présenté et nous sommes autorisés à regarder derrière la façade de la pie ninja voleuse.

Mais que signifie réellement un rôle plus important ? Tant pis. Si nous y regardons de plus près, cette faction fondamentalement très puissante et importante joue un rôle subordonné dans l’original. Après tout, il est possible de terminer le jeu entièrement sans même rencontrer Yuffie – ou même entrer une fois dans Wutai.

Cela pourrait changer dans la trilogie de remake, et le fera presque certainement.

Mais que pensez-vous? Pourrions-nous avoir raison dans notre évaluation? Et que veulent dire exactement les deux producteurs lorsqu’ils parlent d’une nouvelle commande ? N’hésitez pas à l’écrire dans les commentaires et à discuter avec nous !