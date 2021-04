Final Fantasy VII Intergrade: frisson pour un changement inattendu

Square Enix a annoncé de nouveaux détails pour le chapitre autonome de Final Fantasy VII Remake Intergrade.

Le chapitre autonome, qui se concentrera sur Yuffie kisugari, a maintenant été appelé « Épisode INTER Mission». Le DLC sera fourni avec la version PS5 de Final Fantasy Remake: Intergrade et sera publié en téléchargement séparé sur le PlayStation Store le 10 juin.

Les fans qui ont acheté la version originale du jeu Final Fantasy 7 Remake pourront passer à la version PS5 numériquement. Les versions disque du jeu nécessiteront un PS5 avec un lecteur de disque, et ceux qui possèdent le jeu via PS Plus ne sont pas éligibles à la mise à jour.

« Devant vous se tient une fleur rare: la rose blanche unique de Wutai … le seul et unique Yuffie! » Exprimé par Suzie Yeung, Yuffie est le principal protagoniste de @Final Fantasy VII REMAKE EPISODE INTERmission. pic.twitter.com/yUHM7BZMDR – FINAL FANTASY VII REMAKE (@finalfantasyvii)

Episode INTER Mission verra les joueurs jouer le rôle de Yuffie, utilisant son « style de combat signature » contre les forces de Shinra alors qu’elle part en mission pour voler sa « matière la plus puissante ».

Comme indiqué précédemment, Final Fantasy VII Remake Intergrade et INTER Mission sortiront le 10 juin.