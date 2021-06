Final Fantasy se réinvente avec Stranger of Paradise

Square Enix a surpris avec un nouveau projet de sa saga fétiche, mais beaucoup plus sombre. Restez à l’écoute pour l’annonce de Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin.

Voyez que Square Enix aime profiter de sa saga fantasy brute. Cependant, l’une des dernières choses que nous attendions est qu’ils fassent une sorte de remake ou de réinvention du premier des titres de la saga. Nous parlons de Stranger of Paradise : annonce de Final Fantasy Origin qui est précisément une nouvelle vision des événements qui se produisent dans le premier Final Fantasy de tous.

Le titre est développé par Team Ninja en collaboration avec les poids lourds de Square Enix. C’est-à-dire Tetsuya Nomura et Kazushige Nojima et cela vise à être une sorte de hack and slash dans lequel nous contrôlerons un groupe de « guerriers de la lumière » qui se rendront à la tour du chaos pour la détruire. Jack, Ash et Jed se lanceront dans cette aventure dark fantasy qui, en termes de décor, rappelle beaucoup la saga Souls.

Il faudra voir le gameplay en profondeur car, après tout, Final Fantasy XV a déjà beaucoup d’action. Cependant, ayant Team Ninja derrière, il est évident que cette fois les choses seront plus accentuées.

Cet étranger du paradis : Final Fantasy Origin arrivera sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S et PC en 2022. Cependant, il a déjà une démo exclusive PlayStation 5 qui sera disponible jusqu’au 24 juin de cette année. Donc, si vous voulez le frapper, vous feriez mieux d’aller vite.

Il est indéniable que le jeu a l’air intéressant. Et est-ce que réunir le meilleur de la saga Final Fantasy avec le cadre de jeux de type Souls et le gameplay de Nioh est, pour le moins, un défi. Est-ce que ça marchera pour eux ?