Final Fantasy Pixel Remaster sortira en juillet

Devenez plus fort (et économisez) car Square Enix a fixé une date de sortie pour Final Fantasy Pixel Remaster. Ou au moins les trois premiers matchs.

Lors de la dernière conférence Square Enix E3, les Japonais ont annoncé par surprise une remasterisation 2D de leurs six premiers jeux de la saga Final Fantasy. Cependant, ils ont à peine montré quoi que ce soit de ce que nous allions voir. Maintenant, quelques semaines plus tard, les Japonais ont mis le Date de sortie de Final Fantasy Pixel Remaster. Pour être plus précis sur les trois premiers matchs.

Nous parlons bien sûr de Final Fantasy, Final Fantasy II et Final Fantasy III. Ceux-ci arriveront sur PC et appareils mobiles (iOS et Android) le 28 juillet. Le prix sera de 11,99 € pour les deux premiers et de 17,99 € pour le troisième. Bien sûr, regardez sans qu’ils soient gentils qu’ils escomptent un argent et nous le laissent à 9,59 € dans le cas du I et II, et 14,39 € dans le cas du III. Bien sûr, ils n’auront ces prix que si nous les réservons déjà.

Sûrement beaucoup d’entre vous disent quelque chose comme « mais putain d’Hadès est moins cher et nouveau ». Je le fais aussi et je le souffre en silence…

La justification de ce prix pour trois jeux qui ont presque le même âge est que, bien qu’ils conservent le style pixelisé, les sprites ont été refaits et la bande son a été retouchée. Pour réaliser une œuvre aussi titanesque, on a compté sur le designer original, Kazuko shibuya, et avec le compositeur original Nobuo Uematsu.

De plus, des éléments tels que des bestiaires, des lecteurs de musique ou autres ont été ajoutés dans les jeux. Et attention car les titres déjà disponibles sur Steam (comme Final Fantasy V ou Final Fantasy VI) quitteront le store la veille (27 juillet) pour faire place à de nouvelles versions.

Comme toujours, tout est parfait, Square Enix. Au moins, ils viendront en espagnol.