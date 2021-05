Final Fantasy Origins: Final Fantasy 1 a-t-il un spin-off? – Rumeur

Final Fantasy XV - Edition Royale

Des combats intenses, riches en action : personnalisez le vaste arsenal d’armes à votre disposition et tirez parti des compétences de soutien uniques de chaque personnage au cours de combats en temps réel . Les langues sont en: japonais, français, anglais et allemand. les sous-titres sont en japonais français anglais italien allemand espagnol russe portugais et espagnol Téléportez-vous sur le champ de bataille pour frapper vos ennemis par surprise, exécutez des coups spéciaux et lancez des sorts de plus en plus puissants à mesure que votre équipe gagne en expérience Plongez dans un voyage sans limites : explorez l’arrière-pays en voiture aux côtés de vos amis ou aventurez-vous à pied au cœur d’un monde immense, peuplé de créatures merveilleuses, ponctué de grottes impénétrables et de villes où l’aventure vous tend les bras Les liens d’amitié inaltérables : dans la peau de Noctis, vous verrez vos relations avec vos amis se renforcer à mesure que l’histoire vous rapproche Contenu bonus : FINAL FANTASY: XV ÉDITION ROYALE inclut une pléthore de contenus bonus, y compris les contenus inclus dans les mises à jours gratuites des versions sur consoles, ainsi que les contenus téléchargeables payants disponibles initialement grâce au Season Pass