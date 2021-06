Final Fantasy Origin : démo PS5 sortie, mais malheureusement injouable

Square Enix a dans le livestream d’hier pour l’E3 2021 un nouveau jeu d’action aussi Final Fantasy annoncé.

Avec Étranger du paradis : Final Fantasy Origin devient un nouvelle façon frappé pour la rangée. Donc à l’avance le jeu sur une grande surface testé il y en a maintenant un Démo PS5, mais toujours avec très gros problèmes doit se battre.

La démo de Final Fantasy Origin PS5 est buggée

Après l’annonce de « Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin », il a également été confirmé qu’un Démo PS5 bientôt disponible. Ce qui n’a pas été mentionné, c’est que la version d’essai était directe disponible après le spectacle a été. Mais après le téléchargement, c’était Battage publicitaire avec les fans directement freinécar ce message est toujours affiché après le démarrage :

Actuellement ça n’aide paspour retélécharger la démo de Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin. Le bug semble être profondément enraciné dans les données de jeu fournies. Donc c’est pas d’erreur de la part de leur propre PS5 mais de Square Enix et Sony.

L’éditeur est conscient des problèmes et a déjà annoncé qu’il participera à une solution travail. Dès qu’il sera disponible, il sera sur les réseaux sociaux officiels divisé. Que vous Téléchargez à nouveau la démo besoin de corriger le bogue ou si c’est juste un patch la volonté est inconnu. Si vous avez la version d’essai pas encore chargé tu devrais attendrejusqu’à ce que tout fonctionne à nouveau officiellement.

Si la démo s’exécute à nouveau, elle sera basée sur les informations actuelles Seulement pour une courte période être disponible. Il était initialement prévu que le test jusqu’au 24 juin peut être joué – si après l’erreur la période élargi est inconnue, mais probable.

Un premier aperçu de Final Fantasy Origin

Contrairement à la plupart des jeux de la série « Final Fantasy », « Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin » est un jeu pur Jeu d’action. Square Enix appelle cela un RPG d’action. Ce qui suit donne un premier aperçu Bande annonce:

Le titre de l’action est développé par Ninja de l’équipe et Koei Tecmo. L’équipe est surtout connue pour Ninja Gaiden et Nioh. le premières informations sur le jeu nous avons déjà compilé pour vous. « Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin » sortira en 2022 pour PlayStation 5, Xbox Series X/S, Playstation 4, Xbox One et ordinateur.