Final Fantasy IX serait en train d’être adapté en série animée

Un contrat pour une adaptation en série animée de Final Fantasy IX a été finalisé entre Square Enix et Cyber ​​Group Studios, basé à Paris, selon un rapport de Kidscreen.

Le PDG de Cyber ​​Group Studios, Pierre Sissmann, a déclaré que la société mettait la touche finale à la bible du projet et commencerait à présenter l’émission aux diffuseurs dans les mois à venir. Sissmann est cité disant que l’objectif est de commencer la production de la série d’ici la fin de l’année ou au début de 2022 et que le nombre et la durée des épisodes n’ont pas encore été finalisés.

Final Fantasy IX lancé pour la première fois en 2000 sur PlayStation.

« Les jeux ont un fort potentiel de co-visionnage. Pour ceux qui savent Final Fantasy IX, ce sera un [introduction] », a déclaré Sissmann. « Et pour ceux qui ne le font pas, cela les plongera dans un univers qu’ils adoreront. »