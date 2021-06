« Final Fantasy IX » proposera sa propre série animée

De nouveaux rapports indiquent que « Final Fantasy IX » serait en développement pour sa propre série animée. Selon de nouvelles informations de Kidscreen, cette nouvelle production serait développée et produite par Cyber ​​Group Studios à Paris en collaboration avec Square Enix, avec une cible d’enfants entre 8 et 13 ans.

Cypher Group Studios serait en charge de sa distribution mondiale et la production devrait être achevée d’ici la fin de l’année pour commencer avec sa première dans le courant de 2022, en plus d’avoir une licence étendue pour l’utilisation de ses personnages dans divers produits publicitaires. après son lancement.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Cyberpunk 2077 » est enfin de retour sur le PlayStation Store

Le rapport Kidscreen, qui a été initialement pris par la communauté des joueurs comme une rumeur, a été rapidement vérifié au moment où Sunil Godhania, responsable du département des médias sociaux de Square Enix, a partagé ce rapport via son compte Twitter, donnant aux nouvelles le niveau nécessaire de crédibilité.

Sorti en 2000 pour la console PlayStation originale, Final Fantasy IX, sous son apparence innocente de conte de fées, est resté l’un des titres les plus attachants et appréciés par les fans de la franchise, qui se souviennent jusqu’à présent avec J’apprécie les aventures de Zidane, Freya, Vivi et le reste de leurs personnages particuliers.

« Les jeux ont un fort potentiel de vision partagée. Pour ceux qui connaissent Final Fantasy IX, ce sera une introduction, et pour ceux qui ne le connaissent pas, cela les plongera dans un univers qu’ils adoreront », a déclaré Pierre Sissmann, PDG de Cyber ​​Group Studios dans un spécial déclaration à Kidscreen.

Pendant des années, l’équipe de Square Enix a accordé une attention particulière à « Final Fantasy VII », mettant en vedette la bataille entre Cloud et Sephiroth dans différents films, suites, spin-offs et même la sortie récente de son remake, il est donc intéressant de voir d’autres titres bien-aimés de la franchise recevant leur propre adaptation.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Guardians of the Galaxy » aura une option pour les streamers

« Final Fantasy IX » présente l’histoire de Yitán, un membre voleur de la compagnie Tantalus, qui voyage dans différents coins du monde à bord de son vaisseau volant, commettant toutes sortes de ruses et de vols. Mais cette bande de gamins se prépare pour son plus gros succès : venir au royaume d’Alexandrie lors d’un grand festival pour kidnapper la princesse Grenat.