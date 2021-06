Final Fantasy 9 : la série d’animation pour le classique PS1 annoncée, sortie bien loin

Final Fantasy est à ce jour une série que de nombreux joueurs * Charmé. Surtout, le ramification PS1 encore très apprécié par beaucoup aujourd’hui. Ceci s’applique également à Final Fantasy 9, qui est apparu à l’origine en 2000. 21 ans plus tard, quelque chose pourrait maintenant être assez Des nouvelles de l’univers FF9 imminent.

Final Fantasy 9 : Zidane et ses amis deviennent des stars de l’anime

Tel que rapporté par le site Kidscreen Square Enix conclu un nouveau contrat avec le Studio d’animation parisien Cyber ​​Group. Les deux sociétés développent et produisent conjointement une série d’animation pour « Final Fantasy 9 », basée sur enfants de huit à 13 ans devrait juger.

Comme l’a annoncé Pierre Sissmann, PDG de Cyber ​​Group Studios, il sera prendre un peu de tempsjusqu’à ce que « Final Fantasy 9 » soit lancé en série. Jusqu’à présent, seuls les Emplacement préparéprésenter la série aux diffuseurs. Si tout se passe bien, Sissmann a supposé que la production Début 2022 pourrait commencer.

L’histoire dramatique de la magicienne noire Vivi sera-t-elle également un enjeu dans la série ? © Square Enix

Aussi pour style la série est si loin rien de connu. Cyber ​​​​Group Studios a jusqu’à présent participé aux deux Animations 2D et 3D travaillé. Mais ce sont plus dans le style dessins animés occidentaux tenu. Que ce soit plus avec un cette fois Anime pourrait être comparable n’est pas connu.

« Final Fantasy 9 » parle de ça Voleur Zidanequi est embauché par un royaume qui Princesse Grenat kidnapper le royaume rival. Cependant, Garnet convainc Zidane et ses amis du contraire et ensemble ils combattent le leur mèrequi vient de commencer la guerre en tant que reine.

Que Cyber ​​​​Group Studios le Réclamations des fans de jeux vidéo peut vraiment être juste, doit être montré. Jusqu’à présent, le studio était connu pour des séries qui sont Enfants d’âge préscolaire et primaire juge. Comment cela se rapporte à « Final Fantasy 9 » et au plutôt plus de sujets adultes du jeu est toujours dans les étoiles.