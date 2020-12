Final Fantasy 7 Remake: motion cap pour l’épisode 2 commencé, remake « juste en train de commencer »

Travailler sur le deuxième épisode de Remake de Final Fantasy 7 progressent bien. Il y a maintenant Producteur Yoshinori Kitase connu. le Enregistrements de capture de mouvement ont déjà commencé.

Remake de Final Fantasy 7: le travail sur l’épisode 2 progresse bien

« Final Fantasy 7 Remake » est l’un des plus grandes sorties de jeux vidéo de toute l’année. Le grand projet de remake de Final Fantasy 7 mais c’est loin d’être fini. Maintenant, Yoshinori Kitase donne une mise à jour sur le travail sur le prochain épisode de « Final Fantasy 7 Remake ».

«Le nouveau monde de FF7 ne fait que commencer», écrit-il dans un tweet:

Yoshinori Kitase a également un commentaire dans l’entrevue du créateur spécial 110 de Famitsu pour 2021. Il mentionne que « le nouveau monde de FF7 ne fait que commencer » et ils progressent en douceur avec le développement. Il dit d’attendre un peu plus longtemps pour de nouvelles informations. Voici la traduction! pic.twitter.com/ScCF3KM39u – ☆ オ ー ド リ ー Audrey ☆ (@aitaikimochi) 26 décembre 2020

Les fans ont encore besoin de beaucoup de patience: Comme le producteur l’a annoncé au magazine Famitsu, travaillez sur l’épisode 2 bon progrès (via GameRant). Cependant, il y a encore beaucoup de travail à attendre pour les développeurs.

Bien que le studio derrière le remake du RPG fasse de bons progrès malgré les retards et les restrictions liés à Corona, Kitase demande toujours aux fans plus de patience avoir.

La capture de mouvement est déjà en cours

Asuka Yoshikawa, la Actrice d’Aerith, rapporté dans son intégralité Équipement de capture de mouvement sur Twitter et a rendu compte de la premiers enregistrements pour la prochaine partie « Final Fantasy 7 Remake ».

Tu as déjà un tournage de quatre heures avec l’acteur Sephiroth terminé (via GamingBolt). En conséquence, le script des scènes correspondantes serait déjà prêt au point de pouvoir être animé. Yoshikawa écrit également que d’autres enregistrements seront bientôt réalisés.

昨日 は セ フ ィ ロ ス な ア ク タ ー と 一 緒 で 4 時間 巻 き で 終 わ り ま し た 🎶

え ら ー い っ 🍀 と 、 ス タ ッ フ さ ん キ ャ ス ト み ん な で ワ イ ワ ワ イ し て 終了 🎶 本 日 も い て き ま す 🎶 ク リ ス マ ス メ ッ セ ー ジ 、 プ レ ゼ ン ト く だ さ っ た 皆 様 あ り が が と う ご ざ い ま す 🎶 台 本 の 合 間 に だ pic.twitter.com/XYZHT5t8HH – 𠮷 川 亜 州 香 (@asukayoshikawa) 24 décembre 2020

Sortie et nombre d’épisodes encore inconnus: On ne sait pas encore quand de nouvelles informations sur l’épisode 2 de « Final Fantasy 7 Remake » peuvent être attendues. Nous ne savons pas non plus combien d’épisodes le grand projet de remake devrait inclure.

Le premier épisode a couvert tout ce qui s’est passé à Midgar et est disponible exclusivement sur PS4 depuis le printemps. Ici vous avez lu notre test.

