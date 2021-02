Final Fantasy 7 Remake: la version PS Plus est exclue de la mise à niveau gratuite de la PS5

Les fans de « Final Fantasy » peuvent être vraiment excités cette semaine. Square Enix tire le plein FF7-Canon et annoncer Final Fantasy 7 Remake Intergrade exclusivement pour le PS5 tel que deux jeux mobiles à. Nous obtenons également Remake de Final Fantasy 7 en mars même gratuitement PS plus commandé. Il doit y avoir un hic? Eh bien, il y en a un aussi …

Final Fantasy 7 Remake arrive sur PS Plus, mais ne peut pas être mis à niveau vers la version PS5

La version de « Final Fantasy 7 Remake » que vous obtenez gratuitement sur PS Plus ne peut pas être mise à niveau vers la version PS5! La mise à jour gratuite n’est valable que pour la version d’achat normale de FF7R sur PS4. C’est ce que fait Sony dans les petits caractères du Le line-up révèle pour PS Plus dégager.

© VOUS

Donc, si vous avez «Final Fantasy 7 Remake» sur votre console exclusivement via PS Plus, vous n’obtiendrez pas la version PS5 appelée «Final Fantasy 7 Remake Intergrade» gratuitement dès qu’elle sera activée 10 juin 2021 apparaît. Vous devrez acheter le jeu pour la console de nouvelle génération, bon gré mal gré, si vous l’incluiez nouvelles améliorations graphiques, mode photo et l’épisode Yuffie veulent jouer.

« Final Fantasy 7 Remake » propose une réinterprétation du classique « FF7 » qui sortira en plusieurs parties. La première partie pourrait avec nous Complètement convaincre dans le test et donc nous vous conseillons d’essayer le titre au plus tard quand il disponible gratuitement sur PS Plus du 2 mars au 5 avril est.

* Remarque: tous les liens vers des boutiques en ligne sont des liens d’affiliation. Nous recevons une petite commission pour chaque achat effectué grâce à cela – sans que vous payiez un centime de plus. Merci pour votre soutien!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂