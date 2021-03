Final Fantasy 7 Remake Intergrade – Qui est blanc?

Le Jeu PS5 Final Fantasy 7 Remake Intergrade inclut un contenu entièrement nouveau sous la forme de «Épisode Yuffie». On y apprend non seulement le chasseur de materia Yuffie Kisaragi et leur partenaire criminel Sonon Kusakabe mais faites la connaissance d’un vieux méchant qui n’est peut-être pas connu de tous les joueurs de « Final Fantasy 7 »: blanc.

Blanc, l’Immaculée: Caractérisation

On ne sait pas grand-chose sur Weiss: il n’apparaît pas dans la FF7 originale, mais est un antagoniste dans la suite « Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII », sorti sur PlayStation 2.

blanc est un Membre SOLDIER de première classe et le combattant et chef le plus puissant de l’unité d’élite de la Shinra, le Tsviets. Le Tvsiets est subordonné à la Deepground, une organisation militaire secrète fondée par le président de la Shinra.

En raison de ses compétences de combat exceptionnelles, il a été promu SOLDAT de première classe très rapidement. Son arme de choix sont deux katanas, qui sont équipés de fusils à répétition, et de fortes similitudes avec eux Gunblades exposition.

© Square Enix / Montage d’image 45secondes.fr

Il a un petit frère nommé Néronqui se bat aussi avec les Tvsiets et là le main droite de Weiss est.

En fait, les deux frères ont rejoint Shinra à la condition de ne pas aboutir à des expériences. Cependant, ils ont été implantés avec des puces de contrôle, et le professeur Hojo leur a ensuite injecté Cellules de Genesis, ancien SOLDAT de première classe et prototype du Projet Jenova.

Il en vient même à ça Professeur Hojo reprend le corps de Weiss avec son esprit numérisé afin d’échapper à sa propre mort.

Le blanc est considéré comme combattant pondéré et sûr de lui, mais peut faire beaucoup à cause de sa haine des gens arrogant et sadique se produire. La seule personne qui lui tient vraiment à cœur est son frère biologique.

Il reste à voir exactement quel rôle jouera Weiss dans «Final Fantasy 7 Remake Intergrade». On ne sait pas non plus si l’antagoniste sera également présent dans l’épisode 2 ou si son apparition se limitera à « Episode Yuffie ».

La libération de Final Fantasy 7 Remake Intergrade, y compris Épisode Yuffie a lieu le 10 juin 2021 au lieu de.