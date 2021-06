Final Fantasy 7 Remake : avec la mise à jour 1.02 vous préparez votre sauvegarde pour la version PS5

Sortie le 10 juin avec Final Fantasy 7 Remake Intergrade la version PS5 du célèbre RPG. Pour que tous les joueurs puissent s’y préparer, l’éditeur Square Enix l’a désormais Mise à jour 1.02 sorti sur PS4.

Transférez le statut du jeu et jouez directement la semaine prochaine

Si vous jouez actuellement à Final Fantasy 7 Remake ou si vous attendez juste de le voir sur 10 juin 2021 pour enfin continuer à jouer sur la PS5, vous devriez obtenir le nouveau Mise à jour 1.02 Télécharger. Cela ajoutera un élément au menu principal qui vous donnera le Télécharger la partition dans le cloud permet. La condition préalable pour cela est que vous ayez une sauvegarde dans la version PS4.

Contrairement à d’autres jeux avec une telle option, vous pouvez Remake avec FF7 Téléchargez autant de parties sauvegardées que vous le souhaitez. Une fois votre sauvegarde arrivée dans le cloud, vous pourrez la télécharger directement sur votre PS5 à partir du 10 juin, également via le menu principal du jeu. Vous jouez déjà exactement là où vous vous étiez arrêté sur PS4 et vous pouvez profiter de toutes les nouvelles fonctionnalités de « Final Fantasy 7 Remake Intergrade ».

Mais surtout les chasseurs de trophées devrait utiliser cette fonctionnalité. Car si vous avez déjà gagné des trophées sur la PS4 et transférez votre score sur la PS5, vous recevrez automatiquement tous les succès que vous avez obtenus une deuxième fois.

Alors tu les as déjà trophée de platine convoité, vous en recevrez un deuxième en quelques secondes sans aucun effort supplémentaire. Veuillez noter que vous ne transférez votre score que si vous ne prévoyez pas de récupérer tous les trophées une deuxième fois.

Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre avec FF7 Remake Intergrade sur PS5

« Final Fantasy 7 Remake Intergrade » c’est ça Version mise à jour du remake PS4 sorti en avril 2020. Le jeu est basé sur le hit RPG acclamé « Final Fantasy 7 », qui a été initialement publié en 1997 pour la PlayStation.

La version PS5 a quelques avantages importants:

Nouvel épisode de l’histoire autour de la Personnage Yuffie

autour de la Deux modes de jeu au choix : Mode Performance : Préférez un taux de rafraîchissement de 60 FPS Mode graphique : Préférez une résolution 4K

Retour haptique du contrôleur DualSense

Des temps de chargement plus rapides

Qualité de texture améliorée, effets de brouillard et plus

Mode photo

Yuffie obtient son propre chapitre d’histoire dans Final Fantasy 7 Remake Intergrade. © Square Enix

le mise à jour gratuite vous pourrez en profiter dès le 10 juin, à condition d’avoir acheté le jeu en numérique ou en Blu-ray. Qui en mars 2021 PS plus a accédé est vide et doit acheter la version PS5 en plus.