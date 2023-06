Final Fantasy 7 Rebirth : Dois-je avoir joué le premier volet du remake de FF7 ?

C’est confus: Final Fantasy 7 Renaissance est la deuxième partie de Remake de Final Fantasy 7, mais porte un nom différent. Étant donné que le remake de « Final Fantasy 7 » n’a redémarré qu’une petite partie de l’original et que « Final Fantasy 7 Rebirth » devrait suivre directement le scénario, de nombreux fans se demandent probablement s’ils ont besoin de connaître le prédécesseur.

Dois-je connaître Final Fantasy 7 Remake pour jouer à Final Fantasy 7 Rebirth ?

C’est de cela qu’il s’agit : Final Fantasy 7 sera refait comme un remake. Cependant, les développeurs prennent leur temps et embellissent correctement les événements de l’original. C’est pourquoi le remake est divisé en plusieurs jeux et avec Final Fantasy 7 Rebirth vient la deuxième partie du remake.

La dénomination peut être un peu déroutante. Mais Final Fantasy 7 Rebirth est toujours simultanément un remake de Final Fantasy 7 et la suite du remake de Final Fantasy 7 2020. Ensuite il y a aussi Crisis Core Final Fantasy VII Réunion et Final Fantasy 7 Remake Intergrade pour la PS5, mais laissons cela.

Dois-je connaître FF7 Remake ? Quiconque ne connaît ni l’original ni la première partie du remake, mais veut quand même jouer à « Final Fantasy 7 Rebirth », se demande probablement si c’est une bonne idée.

Les gens derrière le jeu disent : Bien sûr, c’est une bonne idée et non, vous n’avez pas besoin d’avoir joué à Final Fantasy 7 Remakepour profiter de Final Fantasy 7 Rebirth. Cela ressort d’un tweet. Square Enix fournit actuellement des réponses aux questions sur « Final Fantasy 7 Rebirth » sur Twitter.

Pour que même ceux qui ne connaissent pas la première partie du remake puissent profiter de « Final Fantasy 7 Rebirth ». certaines préparations ont été faites être. Ce qu’ils sont et ce qu’ils comprennent exactement n’est malheureusement pas révélé.

Quelques autres tweets parlent de nous dans l’attente de l’histoire et des personnages. De plus, le développement du jeu se poursuit et progresse bien. Le système de combat devient encore plus coopératif et de nouveaux camarades se joignent. UN la date de sortie exacte n’a pas encore été déterminéemais des travaux sont en cours pour en sécuriser un.

Êtes-vous intéressé par la deuxième partie du remake de Final Fantasy 7 ? avez-vous joué le premier? Dites le nous dans les commentaires.