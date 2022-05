Final Fantasy 7 : Ever Crisis pourrait arriver très bientôt

Final Fantasy 7: Ever Crisis n’a toujours pas de date de sortie réelle, mais un rapport financier aurait pu révéler plus ou moins clairement quand la nouvelle édition pour iOS et Android paraîtra.

Final Fantasy 7 : Ever Crisis devrait sortir dans les prochains mois

Qu’est-ce que c’est? Final Fantasy 7 : Ever Crisis est à la fois un reboot et un genre Collection de jeux exclusifs et gratuits pour iOS et Android apparaît. Il inclut les événements de l’original mais les combine à travers de nouveaux éléments et toutes les retombées. Le film « Final Fantasy 7 : Advent Children » est également rendu jouable dans ce remake.

Les titres suivants sont inclus :

Final Fantasy VII : Le premier soldat

Avant la crise : Final Fantasy VII

Noyau de crise : Final Fantasy VII

Final Fantasy VII + contenu amélioré

Final Fantasy VII : Les enfants de l’Avent

Chant funèbre de Cerbère : Final Fantasy VII

Vous pouvez regarder une bande-annonce pour Final Fantasy 7 : Ever Crisis ici :

Sortie jusqu’à fin septembre ? Grâce à un nouveau rapport financier de CyberAgent, nous savons peut-être déjà de qui il s’agit période de sortie approximative. Jusqu’à présent, on savait seulement que « Final Fantasy 7 : Ever Crisis » devrait sortir en 2022 pour smartphones, tablettes et Co. Maintenant, il semble certain que cela jusqu’à fin septembre arrive.

Au moins « Final Fantasy 7 : Ever Crisis » est censé fin de l’exercice en cours être publié par CyberAgent, comme l’a apparemment confirmé le président Makoto Fujita. L’année fiscale en cours de CyberAgent s’étend jusqu’en septembre. Ce qui signifie à son tour que la sortie de « Final Fantasy 7 : Ever Crisis » dans les quatre prochains mois devrait être à venir.

Cependant, la collection mobile n’a rien à voir avec le remake normal de Final Fantasy 7. Il faudra probablement un certain temps avant que nous puissions enfin profiter de la deuxième partie. Mais au moins, nous devrions en avoir des nouvelles cette année.

Qu’en penses-tu? Vous attendez avec impatience Final Fantasy 7 : Ever Crisis ? Dites le nous dans les commentaires.