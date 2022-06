Final Fantasy 7: Ever Crisis obtient une nouvelle bande-annonce – bêta annoncée

Square Enix doit célébrer le 25e anniversaire de Final Fantasy 7 diffuser un grand événement en direct et enfin des nouvelles sur le prochain titre mobile Final Fantasy 7: Ever Crisis révélé. Ci-dessous se trouvait un nouvelle bande-annonce, qui présentait un aperçu du système de combat, de diverses tenues de personnages et présentait des sections de jeu repensées notables des précédents titres de Final Fantasy. De plus, un bêta fermée en 2022 annoncé pour le titre.

Nouvelle bande-annonce pour Final Fantasy 7 : Ever Crisis

Final Fantasy 7 : Ever Crisis est un récit épisodique des événements de Final Fantasy 7 ainsi que les parties connexes « Before Crisis », « Crisis Core », « Dirge of Cerberus » et le film « Advent Children ».

Alors que l’histoire est racontée dans un style graphique nostalgique de Final Fantasy 7, les batailles sont plus étroitement liées au rendu 3D de Remake de Final Fantasy 7 ressembler et un Système de combat en temps actif basé sur le jeu original. Ci-dessous, vous pouvez regarder la nouvelle bande-annonce de Titres 2 jeux gratuits Regarder:

« Ever Crisis » n’est pas un simple remake, il contient nouvelles scènes, qui comprend également la trame de fond de Final Fantasy 7: The First Soldier et certaines parties des histoires d’enfance d’un certain nombre de personnages. Les joueurs pourront sélectionner les chapitres dans n’importe quel ordre, où épisodes mensuels supplémentaires ajouter plus de contenu à l’histoire.

La bêta fermée arrive bientôt

Au cours de la diffusion en direct de la célébration de l’anniversaire, il a également été annoncé que le jeu mobile obtiendrait un bêta fermée pour iOS et Android va commencer. Selon les rapports, le premier épisode du jeu sortira fin septembre 2022. Si c’est vrai, la bêta annoncée arrivera probablement plus tôt que prévu. Cependant, plus de détails sur la sortie du RPG mobile ou le processus d’inscription à la version bêta ne sont pas encore connus. Bien sûr, nous continuerons à vous tenir au courant ici sur 45secondes.fr.

Lors du même événement, Square Enix a confirmé que Final Fantasy 7 Remake avait désormais un trilogie sera, avec la deuxième partie intitulée Final Fantasy 7 Renaissance paraîtra l’hiver prochain.