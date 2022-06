‘Final Fantasy 7’ annonce de nouveaux remakes pour son 25e anniversaire

L’entreprise Square Enix veut perpétuer l’héritage de l’un des jeux vidéo les plus populaires de tous les temps. Avec la première de » Final Fantasy VII Remake » en 2020, le premier regard sur le nouvel opus intitulé »Final Fantasy 7 Renaissance », qui reprendra l’histoire vue dans le premier remake. En plus de cette nouvelle nouvelle, il a également été confirmé que » Crisis Core: Final Fantasy VII », un jeu préquel à l’original » Final Fantasy VII », recevra un remake nommé »Crisis Core : Final Fantasy VII – Réunion ».

Les annonces ont été annoncées dans une bande-annonce révélée lors de la diffusion en direct de la célébration du 25e anniversaire de Final Fantasy VII pour commémorer le titre influent de PlayStation 1. et Tifa, remettant en question la réalité et comment l’avenir peut être réécrit. En outre, Cloud peut être vu marchant avec Sephiroth, le principal méchant du jeu vidéo.

La bande-annonce se termine par une scène similaire à la fin du premier titre du remake, alors que Zack Fair est montré portant un Cloud inconscient à Midgard City. Il a également été confirmé que le projet de remake sera une trilogie, suivie de « Rebirth » par un troisième volet actuellement sans titre. »Rebirth » sortira exclusivement sur PlayStation 5 fin 2023 ou début 2024.

Le réalisateur de »Final Fantasy VII Remake », Tetsuya Nomura, sera le directeur créatif de »Rebirth », et a déclaré que le nouveau titre est « conçu pour que les gens puissent profiter de ce jeu, qu’ils connaissent ou non le jeu original ». Le réalisateur de »Renaissance », naoki hamaguchitambién proporcionó una declaración y dijo que el próximo título de 2023 es « mucho más que una sola entrega de la serie. Lo estamos desarrollando con toda la pasión y dedicación necesarias para crear un juego original y planeamos ofrecer la última experiencia de juego y construcción du monde ».

C’est avant la bande-annonce de »Rebirth » que »Crisis Core: Final Fantasy VII – Reunion » a été annoncé, un remaster du jeu de 2007 sorti sur PlayStation Portable. Ce jeu permet aux joueurs de contrôler Zack Fair, un personnage clé de l’histoire de Cloud dans le jeu original, et il semble prêt à jouer un rôle encore plus important dans la nouvelle version.

» Crisis Core: Final Fantasy VII – Reunion » sortira à l’hiver 2022 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S, Nintendo Switch et PC via Steam. » Final Fantasy VII Rebirth » arrive exclusivement sur PlayStation 5.