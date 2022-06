Final Fantasy 16 : Une bande-annonce impressionnante révèle la période de sortie

Les fans de Final Fantasy 16 avoir assez patienté. Après presque d’innombrables mois de périodes de sécheresse, il y a enfin un nouvelle bande-annonce pour Final Fantasy 16 et il a vraiment tout. Non seulement nous voyons beaucoup d’espers et d’action, nous en avons même un aperçu fenêtre de publication. Nous n’aurons donc pas à attendre trop longtemps, même si cela ne peut probablement pas aller assez vite pour la plupart d’entre nous.

Final Fantasy 16 obtient une bande-annonce impressionnante pleine d’action

De la Bande-annonce Dominance, déballé par Square Enix dans le dernier State of Play, nous donne les derniers aperçus du RPG d’action à venir. Et tout tourne autour des incantations grandioses aka espers. Bahamuth, Ilfrit, Shiva and Co. montrent directement de quoi ils sont capables.

Dans FF16, les humains, appelés Domini, peuvent se transformer en ces êtres divins. Ils abritent le pouvoir d’un esper et s’affrontent dans d’énormes batailles. Ce sont des temps de guerre auxquels nous assisterons dans Final Fantasy 16, et les Domini agissent comme des armes pour leurs nations.

Voici la dernière bande-annonce de Final Fantasy 16 :

Il est facile de voir que Square Enix revient clairement à l’action dans le dernier opus de la série acclamée, et cela prend un peu trop Remake de Final Fantasy 7 au modèle de rôle. Il y a des combats pour la première fois jeu correct y compris l’interface utilisateur, dans laquelle le système de combat en temps réel est brièvement présenté.

Quand sortira Final Fantasy 16 ?

Une date de sortie exacte est encore loin, mais les fans en attente ne seront pas complètement laissés pour compte sous la pluie. sur le Été 2023 nous pouvons être heureux, tant de choses ont déjà été révélées. Espérons que les développeurs pourront également saisir cette fenêtre d’opportunité.