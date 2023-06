Final Fantasy 16 Review : Un drame captivant plein d’action, d’intrigue et de magie

Les fans l’attendaient depuis longtemps, il est enfin là : Final Fantasy 16. En raison de son orientation très sombre et pleine d’action, de nombreux fans de la série de jeux légendaires portent un regard critique sur le titre. Dans notre test, nous vous dirons si ce scepticisme est vraiment justifié ou si un hit nous attend ici.

Monstres dans la guerre de cristal pour Valisthea

Le dernier né de la série culte nous emmène sur le continent Valisthée, qui est divisé en différents royaumes. Bien que certains d’entre eux continuent à se battre entre eux, ils sont dans le culte du cristaux mèresla source de pouvoirs magiques puissants, mais unis en même temps.

Notre protagoniste Clive Rosfield Pendant ce temps, il a d’autres choses à faire pour s’assurer que son jeune frère Joshua est en sécurité. C’est le Dominus du Phénix, un puissant Esper de Feu. En une nuit fatidique, cependant, la vie des frères est sur le point de changer pour toujours.

Bien que le scénario de Final Fantasy 16 ait besoin d’un peu d’élan pour vraiment démarrer, et au cours de celui-ci 30-40 heures a quelques longueurs, il est raconté de manière captivante et certaines des plus grandes forces du jeu.

Semblable à « Game of Thrones » il y a aussi dans l’intrigue du RPG d’action toutes sortes de trahisons, d’intrigues et de sang. En raison du ton sombre et sérieux, le jeu traite ses thèmes de manière très réaliste, où Clive a un aspect intéressant, protagonistes aux multiples facettes ce qui est principalement dû au fait qu’il mûrit sensiblement en tant que personne au fil des années que nous l’accompagnons.

C’est vraiment une nouvelle version de la série Cela semble bon. Le fait que l’histoire assez complexe ne soit pas débordée tient aussi à la nouvelle compendium, qui peut toujours être ouvert pendant les cinématiques. Vraiment très utile ! Mais Square Enix n’innove pas seulement ici.

Des épées, de la magie et beaucoup de feu

Déjà avec les derniers jeux « Final Fantasy », la série est toujours revenue à un Système de combat en temps réel essayé, mais jamais aussi régulièrement que dans « FF16 ». Le fait que cette expérience réussisse est particulièrement important Ryota Suzukiqui a été Battle Director sur la série Devil May Cry de Capcom.

Clive aux prises avec Benedikta © Square Enix

Bien que nous n’ayons qu’une sélection limitée de mouvements disponibles pour les premières heures de jeu, Clive y accède au fur et à mesure que son voyage progresse. de nombreuses nouvelles attaques et attaques spéciales. Comme ceux-ci peuvent être facilement connectés les uns aux autres, avec un peu de pratique, cela vous invite à expérimenter. Les influences « DMC » sont clairement perceptibles ici.

Cependant, les combats ne deviennent vraiment tactiques que lorsque 15 ou 20 heures se sont déjà écoulées et que vous avez progressé plus avant dans l’histoire. Ensuite, notre protagoniste reçoit à savoir Accès à diverses compétences d’Esperentre lesquels nous pouvons basculer en appuyant sur un bouton.

Ensuite, quand ça « clique » vraiment et que vous combinez en douceur les différents pouvoirs en combos dévastateurs, faites-le certainement très amusant.

La complexité d’un « Devil May Cry » n’est pas atteinte et l’action est malheureusement souvent assez déroutante à cause de l’orage d’effets, mais les combats en temps réel dans un « Final Fantasy » n’ont jamais été aussi agréables si bon et satisfaisantcomme dans « FF16 ».

Dans les combats, la vue d’ensemble est souvent perdue © Square Enix

Au fait, si vous n’avez aucune expérience avec des jeux de ce genre, vous n’avez pas à vous inquiéter que le titre soit trop difficile. Les responsables ont diverses options d’aide installés pour vous faciliter les combats. Vous pouvez équiper jusqu’à trois objets qui vous donnent un coup de main lors de l’exécution d’attaques ou d’actions d’évitement.

De Kaiju Action & Fetch Quêtes

En parlant de combats : les faits saillants audiovisuels sont sans aucun doute ceux qui sont visuellement époustouflants Combats d’espers. C’est là que « Final Fantasy 16 » prend tout son sens et crée des spectacles si impressionnants que chaque film « Godzilla » devient vert de jalousie. Quand Ifrit, Phénix, Titan et autres monstres imposants à la magnifique bande son heurter violemmentcela se grave inévitablement dans la mémoire.

Les combats d’esper sont mis en scène de manière spectaculaire © Square Enix

Si à un moment donné vous en avez assez des escarmouches les plus spectaculaires, vous pouvez bien sûr aussi faire d’autres choses dans le RPG d’action. Avec Des dizaines de missions secondaires il y a beaucoup à faire. Vous pouvez chasser des monstres puissants, faire des courses et plus encore.

Aux meilleurs moments, ces quêtes vous aideront à approfondir votre compréhension du monde du jeu, et il y a même quelques personnages que vous rencontrerez plus souvent. Cependant, beaucoup de ces missions échouent très peu inspiré et offrent rarement une réelle valeur ajoutée.

Il t’attend beaucoup de quêtes de récupérationqui souvent n’en valent pas la peine.

Malheureusement, de nombreuses missions secondaires dans « Final Fantasy 16 » n’en valent pas la peine © Square Enix

La différence de qualité est particulièrement notable par rapport à des missions secondaires plus étendues dans des concurrents de genre tels que « The Witcher 3 » ou « Horizon Forbidden West ». Il y a donc certainement beaucoup à faire, mais la qualité serait certainement au rendez-vous été encore plus.

Une régie audiovisuelle ?

Graphiquement, « Final Fantasy 16 » est vraiment très chic. En particulier, la prévoyance dans certaines des plus grandes zones, certains bâtiments impressionnants et surtout les modèles de personnages des personnages principaux sont bon travail. Le moteur graphique peut certainement faire jouer ses muscles ici.

©Square Enix ©Square Enix Graphiquement, « Final Fantasy 16 » est vraiment très chic © Square Enix

Au passage, le jeu s’est déroulé à merveille en mode qualité lors de notre test, à partir de rares ralentissements. En fait, nous n’avons pas été autorisés à jouer à un jeu AAA si tôt avant sa sortie depuis longtemps qui est dans un était en si bon état. Ce n’est qu’en mode performance qu’il y a fluctuations notables en framerate, ce qui est regrettable surtout lors d’une action rapide.

Cependant, nous avons été épargnés par de graves problèmes techniques, tels que des plantages ou des bugs.

Cependant, il est au-dessus de tout doute bande son grandiose, qui souligne parfaitement chaque scène. Surtout pendant les combats d’esper qui s’écrasent, la musique se déclenche avec un mélange de sons orchestraux et un chœur sur tous les cylindres. C’est court un régal pour les oreilles.

Square Enix a également fait sensation en ce qui concerne les haut-parleurs : doublage anglais semble fantastique et s’intègre parfaitement dans le cadre sombre et médiéval. Mais aussi eux Localisation allemande n’a pas à se cacher avec ses super haut-parleurs.