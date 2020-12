Final Fantasy 16 pourrait recevoir des influences de Ghost of Tsushima

Final Fantasy 16 pourrait différer de Fantôme de Tsushima être inspiré. Le producteur Naoki Yoshida a joué et a joué l’exclusivité PS4 « J’ai beaucoup appris ».

Le producteur de Final Fantasy 16 a beaucoup appris de Ghost of Tsushima

« Fantôme de Tsushima » est la dernière grande exclusivité publiée pour le PS4 est apparu et critiques passionnés et joueurs dans le monde entier avec un monde ouvert à couper le souffle et système de combat sophistiqué et rapide. Désormais, l’aventure des samouraïs pourrait servir de source d’inspiration pour l’un des titres PS5 les plus attendus d’Extrême-Orient.

Le producteur de Final Fantasy 16 est apparemment inspiré par Ghost of Tsushima. © Sony Interactive Entertainment

Dans une interview avec 4Gamer, Naoki a révélé quelques détails sur Yoshida ses sources d’inspiration: De tous les jeux de cette année, « Ghost of Tsushima » l’a le plus impressionné. Il a beaucoup appris en jouant et a essayé de comprendre comment et pourquoi Sucker Punch fait certaines choses (via Wccftech).

Quelques décisions de conception de « Ghost of Tsushima » pourrait donc définitivement entrer dans le développement de « Final Fantasy 16 ».

De nouvelles informations sur FF16 arriveront en 2021

De plus, Yoshida a annoncé qu’en 2021 nouveaux détails sur « Final Fantasy 16 » devrait être partagé. Le producteur n’a pas encore révélé plus de détails. Cependant, le développement progresse et devrait se poursuivre l’année prochaine faire de grands sauts.

« FF16 » est sorti l’année dernière avec une longue bande-annonce officiellement annoncé. Le jeu de rôle apparaît exclusivement pour PS5.

