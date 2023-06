Final Fantasy 16 : les critiques ne taisent pas d’éloges

Les premiers votes des utilisateurs sont sur Metacritic Final Fantasy XVI sont arrivés et ils sont sûrs d’une chose – presque à l’unanimité : Square Enix a décroché un énorme succès ! Que disent les notations internationales sur Histoire et gameplay du jeu de rôle?

Pratiquement aucun autre jeu n’est autorisé à y penser avant la sortie réelle votes positifs réjouissez-vous, comme « Final Fantasy XVI ». Le jeu de rôle d’action se porte actuellement presque tous positivement avec plus de 100 testeurs et en compte actuellement un Méta score de 88.

100 points pour Final Fantasy 16

Il n’est pas rare que les Note maximale de 100 points. C’est ainsi que MMORPG.com a appelé « Final Fantasy XVI » un chef-d’œuvre, avec un « Une histoire de perte, de chagrin, de vengeance et d’espoir […]qui semble terre à terre mais conserve toujours l’essence de ce qui rend FF si génial.

GamingBolt donne également tous les points et dit que FF a 16 ans « un voyage incroyable et tout simplement l’un des meilleurs jeux jamais réalisés. » Malditos Nerds est d’accord et ajoute : « FF 16 est la combinaison parfaite de narration, de graphismes, de rythme, de suspense et de combat et raconte l’histoire la plus adulte de la série. »

IGN Italie en décerne un Méta score de 95 au motif que le jeu « pas seulement la preuve [sei]que Square Enix est capable de réinventer une saga immortelle et de bien le faire, mais aussi le symbole d’une maturité narrative profonde jamais atteinte auparavant.

Afficher le contenu de YouTube Cliquez ici pour voir le contenu de YouTube.

En savoir plus dans la politique de confidentialité de YouTube. Toujours afficher le contenu de YouTube

Un bon jeu avec des défauts

Le collègue norvégien de Gamer.no, en revanche, a un avis mitigé et pardonne seulement 70 points. Selon lui, FF 16 raconte un « histoire fantastique et divertissante”cependant, il ressent certains aspects du gameplay comme « très ennuyeux ».

VideoGamer le voit de la même manière. Egalement noté 70 points, le jeu de rôle est un « spectacle visuel avec décor captivant, le [jedoch] abandonnés par une histoire pléthorique et des luttes étouffées ».

En règle générale, il semble que « Final Fantasy 16 » pourrait devenir le nouveau méga-hit de Square Enix. Depuis le 22 juin 2023 vous pouvez enfin vous faire votre propre opinion. Cependant, si vous n’êtes toujours pas sûr, vous avez également la possibilité d’obtenir FF 16 allusion au Dokomi 2023.