Final Fantasy 14 donnera du temps libre après la congestion du serveur

L’arrivée de « Endwalker », la nouvelle extension du populaire jeu multijoueur en ligne « Final Fantasy 14 », a provoqué une forte congestion à l’entrée de ses serveurs, c’est pourquoi son directeur Naoki Yoshida a indiqué que l’équipe de Square Enix effectuera à ses utilisateurs une indemnisation pour la gêne occasionnée.

Dans une nouvelle entrée sur le blog officiel du jeu, Yoshida a souligné que cette compensation atteindra tous les joueurs qui ont été touchés par les longs délais d’attente lors de leur connexion, en s’excusant auprès des joueurs pour les inconvénients présentés.

Yoshida a révélé que l’équipe Square Enix accordera un équivalent temps total de sept jours entièrement gratuits à ceux qui possèdent l’édition complète de « Final Fantasy 14 » et ont un abonnement actif, y compris les joueurs qui participent au jeu. Essai de 30 jours période.

Yoshida souligne que Square Enix pourrait accorder du temps de jeu supplémentaire en fonction de l’évolution future de la congestion de leur serveur, et que toute future compensation sera annoncée prochainement, expliquant la cause derrière « Error 2002 », 4004, 5003 et 5006, qui Kick les joueurs de leur écran d’attente lors de la tentative de connexion aux serveurs.

L' »Erreur 2002″ est causée par la perte temporaire de « l’instabilité du réseau » dans les serveurs de « Final Fantasy 14 », 4004, 5003 et 5006 parce que le temps de connexion de l’utilisateur sur le serveur a expiré en raison de longs temps d’attente .

Yoshida conclut son message en publiant des excuses supplémentaires pour la congestion sur les serveurs du jeu, survenue depuis le début de l’accès préliminaire à l’extension de « Endwalker », qui vient d’atteindre un nouveau record de téléchargements via Steam. .