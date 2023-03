Fin « Sex/Life » expliquée – Saison 2 : Brad ou Majid, avec qui Billie reste-t-elle ?

ATTENTION, SPOILER ALERTE. Dans la deuxième saison de « Sex/Life » (« Sex/Life » dans sa langue d’origine), Comédie dramatique Netflix Basé sur le roman « 44 chapitres sur 4 hommes » de BB Easton, Billie (Sarah Shahi) fait face à de nouveaux défis (et de nouveaux désirs) alors qu’elle poursuit la vie qu’elle veut. Mais peut-il tout avoir ?

Après avoir recherché Brad (Adam Demos) à la fin du précédent épisode de la série créée par Stacy Rukeyer, malgré le vœu de sauver son mariage avec Cooper (Mike Vogel), Billie perd tout. Brad la rejette car il attend un enfant avec sa petite amie Gigi et son mari demande le divorce après avoir découvert où elle se trouvait.

Des mois plus tard, au milieu d’un nouveau départ, Billie quitte sa zone de confort pour passer une nuit amusante avec son amie Sasha et rencontre Majid, son nouvel amour.. Pendant ce temps, Sasha ravive une vieille flamme et Cooper accepte la proposition de sa patronne Francesca.

Majid (Darius Homayoun) est le nouvel amour de Billie dans la saison 2 de « Sex/Life » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSE A LA FIN DE LA SAISON 2 DE « SEX/LIFE » ?

Bien que le protagoniste de « Sexe/vieEssayer de donner une autre chance à l’amour avec Majid, ce n’est pas facile quand elle découvre que Brad est l’investisseur dans le restaurant de son nouvel amour. De plus, elle doit s’occuper de Cooper et de la procédure de divorce.

Cooper semble parier sur sa relation avec Francesca, la défendant même lorsqu’elle est renvoyée de l’entreprise après les avoir découverts ensemble, cependant, il la trompe avec une autre femme. Francesca découvre l’infidélité de son partenaire par Dev et décide de mettre fin à l’affaire.

Après avoir perdu Francesca, Cooper commence à prendre de mauvaises décisions.. Billie essaie de lui parler, mais il refuse de l’écouter. Un soir, après avoir bu, il rencontre son ex-petite amie Emily, qui, inquiète pour son état, le réconforte et lui donne quelques conseils.

Pendant ce temps, Sasha décide de réessayer avec son ex-petit ami Kam, qui dirige une organisation médicale internationale à but non lucratif. Mais elle est forcée d’en finir lorsque sa romance affecte sa carrière, car une relation amoureuse ne va pas avec l’image que Mick entend vendre.

Sasha propose à Kam de garder leur cour secrète, mais il lui demande de choisir. L’écrivain choisit sa carrière et essaie de l’oublier avec d’autres hommes, mais cela ne sert à rien, et quelque temps plus tard, elle le cherche à nouveau.

Pour sa part, Brad travaille dur pour que sa relation avec Gigi fonctionne pour le bien du bébé qu’ils attendent, cependant, il ne peut s’empêcher de penser à Billie. Un soir, il essaie d’être honnête avec sa petite amie, mais finit par lui demander de l’épouser.

Brad a fait sa demande en mariage à Gigi dans la saison 2 de « Sex/Life » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE LA SAISON 2 DE « SEX/LIFE » ?

Qu’est-il arrivé à Cooper ?

Après avoir été victime d’un accident de voiture impliquant deux travailleuses du sexe et se terminant par une arrestation, Cooper décide de mettre de l’ordre dans sa vie. Il suit une thérapie, fait des travaux d’intérêt général et semble même accepter la nouvelle relation de Billie.

En outre, Il lève les yeux vers Emily et demande une seconde chance.. Plus tard, lors d’une réunion avec Billie, avec qui il a une meilleure relation, il lui dit qu’il envisage de proposer à Emily. Chose que son ex-femme approuve et félicite.

Majid ou Brad, avec qui habite Billie ?

Après que le fils aîné de Billie ait provoqué un incendie au restaurant de Majid et disparu par la suite, Majid se rend compte que même s’il aime Billie, il n’est pas prêt à être le père de ses enfants. Bien qu’il veuille continuer la relation, le protagoniste de « Sexe/vie» préfère terminer.

Au mariage de Sasha et Kam, qui ont décidé de renoncer à leur projet d’être ensemble, Billie rencontre à nouveau Bradqui lui dit qu’il s’est séparé de Gigi, a perdu son entreprise à cause du procès pour fraude et qu’il l’aime toujours.

La deuxième saison de « Sexe/vie» se termine par le mariage de Billie et Brad. Lors de la cérémonie, elle lui avoue qu’elle est enceinte, et leur bonheur semble enfin total.