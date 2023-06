Fin « Gouttes de Dieu » expliquée : le choix d’Alexandre et l’épreuve finale

Pandora Bracelet Rivière Gouttes Scintillantes

Faites scintiller vos fêtes de fin d'année. Avec sa rangée d'oxydes de zirconium scintillants, taille rond brillant, et également décoré de pierres suspendues le long de la chaîne, ce Bracelet Rivière Gouttes Scintillantes doré à l'or rose 585/1000e est une pièce sensationnelle, adaptée à toutes les occasions. Portez ce bracelet seul ou superposé à d'autres bracelets dans des couleurs et des finitions métalliques différentes pour un look des plus modernes.