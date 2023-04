Fin « Ghosted » expliquée : pourquoi Sadie décide-t-elle de sauver Cole ?

« Fantôme » C’est l’alternative parfaite si vous cherchez un film d’action avec une touche d’humour. Il met en vedette Ana de Armas et Chris Evans, qui se retrouvent, mais cette fois en tant qu’espions pour les États-Unis. Bien que la fin de la bande AppleTV+ C’est gratifiant, il y a peut-être eu des questions et nous les résoudrons ici.

Le long métrage réalisé par Dexter Fletcher commence par ce qui semble être une comédie romantique, entre un homme très intense dans ses relations et une femme qui est tout le contraire.

Cependant, lorsque Cole se rend à Londres à la recherche de Sadie, pensant qu’il faisait un geste romantique, est kidnappé par une organisation très dangereuse. Ana de Armas laisse derrière elle son rôle de « Bond Girl » et devient la protagoniste de son propre film. Il sauve le personnage d’Evans et doit le protéger, car les méchants ils pensent que le fermier est l’agent connu sous le nom de Taxman.

De plus, la bande a une séquence amusante lorsque les deux sont recherchés par des chasseurs de primes (très « John Wick ») et que tous les meurtriers de la ville se battent pour eux. Au cours de cette scène, il y a des apparitions surprisess d’anciens coéquipiers de Captain America, tels que Anthony Mackie et Sebastian Stanqui jouent Falcon et Winter Soldier dans le MCU.

Avant de continuer, jetez un œil ici. bande-annonce de « Ghosted ».

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « GHOSTED » ?

Pourquoi Sadie est-elle suspendue de la CIA ?

Lorsqu’ils ont été pris en embuscade sur l’île déserte, Sadie a dû choisir de s’en prendre à la mallette ou aux hommes qui allaient capturer Cole. Allant à l’encontre de tous ses instincts, elle se dirigea vers Cole, réussissant à le sauver, mais perdant la mallette.

Sadie a fini par être suspendue non seulement pour avoir échoué dans sa mission, mais aussi pour la « mauvaise » décision de les laisser prendre une arme qui peut tuer des milliers de personnes pour avoir sauvé une seule vie. Le personnage d’Ana de Armas a réalisé l’erreur qu’elle avait commise et l’a verbalisée, ce qui a blessé les sentiments de Cole.

Comment découvrent-ils le code valise ?

Lorsque Sadie a révélé à Cole que le code avait été détruit par Elena, on pensait que cette information avait disparu pour toujours. Cependant, lorsque le personnage de Chris Evans a été interrogé par l’un des agents de la CIA, le spécialiste des plantes remarque un détail sur la photo de la maison d’Elena.

Des photos de tous les meurtres commis par l’agent Rhodes ont révélé le code de la valise dans « Ghosted » (Photo : Apple TV+)

La plante de la maison de l’agent ennemi, dont Sadie avait parlé au début du film, n’était pas simplement une décoration, mais c’est la séquence d’ADN qui a ouvert la valise aztèque. Cole s’est rendu compte qu’il s’agissait d’une plante utilisée par les Aztèques dans leurs rituels, ils ont donc pu la récupérer et utiliser le premier chiffre pour attirer Leveque hors de sa cachette.

Pourquoi Sadie décide-t-elle de sauver Cole ?

Bien qu’il ait reçu l’ordre spécifique d’abandonner la mission et de rentrer chez lui pour se reposer, Sadie a décidé d’aller au restaurant où Cole faisait un leurre pour piéger Leveque et récupérer l’Aztèque.

L’agent de la CIA décide de le faire, car elle réalise les vrais sentiments qu’elle ressent pour le fermier qui l’a conquise et, aussi, les derniers mots qu’il lui a dit à propos de « protégez les gens que vous aimez”, ils sont restés dans sa tête.

Les complices de Leveque ont assassiné des agents de la CIA dans « Ghosted » (Photo : Apple TV+)

Par conséquent, il a décidé de risquer sa carrière et sa vie pour Cole, qui, justement, avait besoin d’aide après avoir Leveque a tué les trois agents de la CIA qui l’accompagnaient.

Au final, tout s’est bien passé. Ils ont récupéré l’arme biochimique, Sadie a été réintégrée dans son poste et a poursuivi sa relation avec Cole. Il a même rencontré sa famille et tous deux ont appris à vivre ensemble sereinement. Alors qu’elle voyageait en mission, il a continué à écrire son livre.